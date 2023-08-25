Как вернуть полотенцам белый цвет: домашние лайфхаки

Белые полотенца – лучший выбор для любого стиля интерьера и цветовой гаммы. Недаром даже самые дорогие отели выбирают именно этот вариант для своих номеров. Ухоженные белые полотенца смотрятся роскошно. Но что делать, если они потускнели со временем или на них появились пятна?

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Опытные эксперты по чистоте говорят, что вернуть первозданный вид банному текстилю могут простые и дешевые домашние средства. OBOZREVATEL собрал лучшие лайфхаки.

Начните с правильного ухода

Чтобы полотенца оставались белыми как можно дольше, за ними нужно правильно ухаживать. И делать это буквально с первого цикла стирки. Четкие рекомендации по выбору программы и стирального средства содержит этикетка – просто следуйте этим инструкциям.

Если вы срезали этикетку или со временем надписи на ней стерлись, можно воспользоваться универсальным подходом. Для хлопчатобумажных полотенец нужно выбирать программу, предназначенную для ухода за натуральными тканями – хлопком и льном. А температурный режим выбирать в пределах 40-60 градусов. Вываривание текстиля в более горячей воде может вывести стойкие загрязнения, но в долгосрочной перспективе приведет к быстрому износу ткани.

Достаньте из аптечки аспирин

Ацетилсалициловая кислота, которая является действующим веществом аспирина, возвращает к жизни не только болящую голову. Она способна также восстановить первозданную белизну полотенца.

Чтобы воспользоваться очищающей силой аспирина, растворите пару таблеток в тазу с теплой водой и замочите в этом растворе потускневшие полотенца на полчаса. За это время кислота должна мягко воздействовать на волокна, удалить пятна и убрать налет. После этого останется постирать полотенца в машине согласно инструкции. Когда они высохнут, вы заметите, насколько белее стал текстиль.

Воспользуйтесь силой белого уксуса

Этот продукт является чемпионом по чистоте. Им можно убирать практически все в доме. Принесет пользу белый уксус и во время стирки.

Если добавить его к обычному стиральному средству, он не только поможет эффективно удалить грязь, но и растворит налет, который может возникать из-за жесткой воды и чрезмерного использования мыла. Это вернет текстилю белизну и мягкость, полотенца снова станут пушистыми, даже если ими пользуются уже давно.

Все, что вам нужно сделать, это добавить при стирке в отсек для кондиционера стакан уксуса. Для усиления отбеливающего эффекта можно также засыпать в барабан полстакана пищевой соды. Это также нейтрализует возможный затхлый запах от ткани.

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