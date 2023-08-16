Как избавиться от следов пота на белой одежде: действенный способ

Белые вещи всегда выглядят торжественно и празднично, даже простая белая футболка дополнит любой образ и сделает его более привлекательным. Но на светлой одежде часто появляются следы от пота, от которых трудно избавиться.

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Неоднократная стирка не только не поможет удалить желтые пятна, а даже ухудшит состояние ткани. Но OBOZREVATEL нашел действенный способ, который быстро удалит грязь.

Стиральный порошок или другие химические средства для стирки не справляются с этой проблемой. Но использование натурального продукта вернет вашим вещам привлекательный вид.

Лимон – незаменимый помощник в уборке, который удаляет не только грязь на кухне, но и следы от пота, ржавчины и маркера.

Вам понадобится сок одного среднего лимона. Вылейте сок в барабан стиральной машины и запустите обычный цикл стирки. Порошок добавлять не нужно.

Также можно выжать сок прямо на пятна и оставить так одежду на 5-10 минут. Затем прополощите вещи в прохладной воде и высушите на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате.

Существует еще несколько средств, которые помогут избавиться от этой проблемы на одежде. Для этого можно использовать хозяйственное мыло. Натрите его на терке и растворите в теплой воде. Грязную одежду замочите в растворе на 2 часа, затем постирайте вещи обычным способом.

Белый уксус следует осторожно использовать для стирки белой одежды, так как он может оставить разводы. Нанесите уксус на пятно и оставьте на 3 часа, если пятно устаревшее – на 10-12 часов. После этого постирайте одежду вручную или в стиральной машинке.

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