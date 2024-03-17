Как вернуть к жизни сухой газон: советы для дачников

Весна – насыщенное время для садоводов. Прежде всего, следует сделать все, чтобы газон после зимних морозов проснулся как можно быстрее. Однако это непростая задача: после зимних морозов приусадебные участки часто смотрятся не лучшим образом. Причин может быть множество: плохое качество почвы, избыток сухого дерна, заболочение или наоборот – недостаток влаги, грибковые заболевания, атаки вредителей и т.д.

Эксперт Крис Макилрой из The Grass People поделился советами, как создать идеальный газон, который не увянет до поздней осени. Подробности рассказало издание Mirror.

В первую очередь следует удалить сорняки и органический мусор, который накапливается между почвой и живой травой. Мертвый слой, по словам эксперта, может задушить газон, блокируя необходимые питательные вещества и процесс поглощения воды.

Сорняки, мох или инвазивные растения будут отбирать у травы питательные вещества и пространство. Специалист также рекомендовал аэрировать почву, чтобы газон дышал.

"Уплотненный грунт ограничивает движение воды, воздуха и питательных веществ. Пригодятся обычные вилы или механический аэратор. Этот процесс создает небольшие отверстия в почве, обеспечивая лучшую циркуляцию и развитие корней", – подчеркнул Макилрой.

Перед началом посева следует осторожно сгребать почву, чтобы создать семенное ложе и улучшить контакт семян с почвой. Затем равномерно внесите семена травы по 50 г на 1 кв.м и тщательно полейте.

Лайфхак, который действительно возвращает ваш газон к жизни, заключается в поддержании грунта влажным, что действительно важно для восстановления настила. Поливайте глубоко, но не слишком много, чтобы стимулировать глубокий рост корней. Избегайте частого мелкого полива, способствующего слабости корневой системы и росту сорняков.

Подкормка поможет стимулировать здоровый рост. Выберите удобрение с медленным высвобождением – это даст траве силы прижиться и расти лучше.

Регулярная скашивание имеет важное значение, когда дело доходит до того, чтобы сделать газон максимально пышным. Установите косилку на соответствующую высоту для вида травы и подстригайте не более одной трети травинки за раз. Регулярное кошение способствует здоровому росту и препятствует появлению сорняков, поэтому старайтесь косить газон раз в неделю весной, летом и осенью.

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