Как вернуть к жизни старые пожелтевшие подушки: лучшие способы

Подушки нуждаются в регулярной тщательной очистке, поэтому недостаточно лишь менять наволочку. Пожелтение может быть вызвано потом, слюной, кожным жиром и т.д. Более того – на белье могут накапливаться бактерии и пылевые клещи, которые провоцируют серьезные проблемы со здоровьем.

Следует тщательно стирать подушки как минимум дважды в год, говорят эксперты. Если ваши подушки уже пожелтели, есть несколько способов, которыми вы можете попытаться избавиться от неприглядных следов.

Пищевая сода

Сода является природной альтернативой более жестким химическим растворам. Джеки Шеперд, специалист по уборке, рекомендует положить подушку в холодную воду на 30 минут, а затем нанести пищевую соду на желтые пятна. Абразивные частицы должны покрыть все загрязнения. Подождите 15-20 минут и тщательно удалите остатки средства.

Пищевая сода и уксус

Сода в сочетании с белым уксусом удалит даже самые стойкие пятна. Эмили Эттвуд, основательница компании Scooms, рассказала, как лучше использовать эту мощную комбинацию. Создайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды и начните с проведения точечного теста на незаметном участке. Затем нанесите пасту непосредственно на загрязненный участок и дайте постоять 15-30 минут. Смочите чистую ткань белым уксусом, промокните пятна и тщательно промойте подушку водой.

Соль

Желтые пятна на подушках часто возникают из-за пота, который со временем проникает в волокна и оставляет заметные следы. На помощь придет соль. Нужно только растворить четыре столовых ложки соли в литре воды. Осторожно протрите пятна на подушке раствором соли, используя чистую ткань или губку.

Пятновыводители на энзимной основе

Следует избегать средств, содержащих отбеливатель на основе хлора, а отдать предпочтение порошкам с энзимной основой.

"Воздержитесь от желания использовать хлорный отбеливатель. Пятна от пота имеют белковую основу, и отбеливатель не является идеальным решением, поскольку он может вызвать дальнейшее пожелтение", – пояснила эксперт по стирке Лори Уильямсон.

Большинство пятновыводителей просто отбеливают ткани, а высокие концентрации агрессивных химических веществ могут повредить волокна и даже раздражать кожу. Очистители, содержащие энзимы, не только нейтрализуют любые запахи, но и расщепляют молекулы пятен.

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