Как не испортить белье при стирке: советы от экспертки

В современном мире стиральная машина стала неотъемлемой частью быта. Она экономит время и силы, делая стирку одежды быстрой и удобной.

Однако некоторые ошибки, которые люди совершают во время стирки, могут привести к порче вещей. Поэтому эксперт по стиральным машинам Натали Гитчинс дала The Mirror несколько советов, которые помогут избежать проблем с одеждой.

Лишние вещи в барабане

Все знают о том, что нужно проверять карманы перед тем, как класть одежду в стиральную машинку, но некоторые люди часто забывают об этом. В результате монетки, чеки и прочие безделушки могут повредить не только вещи, но и самую стиральную машину.

Кроме того, во время стирки косточки из бюстгальтера могут выпасть и повредить волокна других вещей или застрять между внутренним и наружным барабаном. Поэтому следует использовать специальные мешочки для стирки деликатных вещей.

Сортировка одежды

То, что следует стирать белую одежду отдельно от черной и цветной – это очевидно. Однако также нужно учитывать некоторые другие факторы.

Например, такие тяжелые вещи, как халаты и большие полотенца, впитывают в себя гораздо больше воды, чем обычная одежда. Это может привести к неравномерному вращению барабана вашей стиральной машины.

Жесткая вода

Многие типичные проблемы возникают, когда в регионе, где проживает человек, жесткая вода. Это приводит к скоплению известкового налета в стиральной машине, что может плохо воздействовать на работу устройства.

Кроме того, вещи, стираемые в жесткой воде, становятся более тусклыми, жесткими, теряют цвет и красивый вид.

Поэтому если вы знаете, что у вас есть такая проблема, следует использовать специальные стиральные средства, смягчающие воду.

Очистка стиральной машины

Чтобы стиральная машина исправно работала в течение многих лет, следует регулярно обслуживать ее. Если вы будете мыть лоток для стирального средства и чистить фильтры хотя бы раз в три месяца, этого будет достаточно.

Также можно периодически запускать цикл стирки горячей водой с пустым барабаном, чтобы очистить прибор изнутри.

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