Как вернуть к жизни истощенную почву: лучшие средства для восстановления

Осенью наступает идеальный сезон, чтобы позаботиться об истощенной за лето почве в огороде или саду. После уборки урожая ее можно перекапывать и смешивать с разными субстанциями для улучшения качества и обогащать питательными веществами.

OBOZREVATEL собрал несколько лучших способов, которые помогут подготовить грядки к зимовке. В начале нового сезона земля будет иметь идеальное качество, чтобы принять семена и саженцы.

Натуральный компост

Все, что сносилось в компостную яму летом, к осени приобретает нужную консистенцию и состояние. И перед началом морозов компост можно вносить в землю. Не обязательно готовить его самостоятельно, можно приобрести готовый. Он не только насытит почву полезными веществами и необходимыми микроорганизмами, но и улучшит воздухо- и водопроницаемость. Высыпьте слой компоста на перекопанную землю и смешайте его с ней на глубину 5-7 сантиметров.

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Сидераты

Это растительные культуры, которые можно вырастить на грядках после сбора урожая, а затем скосить и оставить перегнивать на зиму. Они питают землю, создают плодородный слой на ее поверхности, угнетают сорняки и предотвращают эрозию. Сидераты из таких бобовых, как люцерна, клевер, фасоль и горох, имеют на корнях пузырьки, которые могут перекачивать азот из воздуха в почву, гречка и люцерна поднимают питательные вещества из глубоких слоев земли, а горчица и рапс угнетают развитие вредных организмов и не дают прорастать семенами сорняков. Чтобы сидераты сами не превратились в сорняки, важно срезать их и перекопать, прежде чем они начнут сеяться.

Минеральные удобрения

Ими можно обогащать почву после выращивания требовательных овощей, например кабачков, капусты, кукурузы или подсолнечника. Для осенних работ можно выбрать универсальные варианты и вносить по инструкции.

Опавшие листья

Этот бесценный ресурс можно получить совершенно бесплатно, просто убрав у себя в саду. Измельчите собранные опавшие листья и добавьте в компостную яму, уже вскоре они будут готовы к внесению в землю. Измельченные листья обогащают почву азотом, служат пищей для червей и других полезных почвенных организмов, а также обогащают землю и улучшают ее качество. Также листья могут служить мульчей.

Перегной

Внесение подготовленного перегноя также делает почву более рыхлой и проницаемой. Это также мощный источник питательных веществ для земли. Его, как и компост, добавляют путём перекапывания. Но можно разложить перегной и как мульчу. За осень и зиму он естественным образом проникнет в почву, а весной все, что осталось на поверхности, добавится путем перекапывания.

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