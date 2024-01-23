Как вернуть форму севшим после стирки вещам: секретный лайфхак

Уменьшение одежды в размере после стирки – неприятность, которая время от времени происходит с вещами из натуральных тканей. По своим характеристикам они склонны после намачивания, особенно в горячей воде, садиться. Но опытные эксперты по стирке говорят, что вернуть вещам форму можно.

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Лайфхак с особым замачиванием стал набирать популярность в соцсетях. OBOZ.UA рассказывает о спасительном средстве – им является обычный кондиционер для волос.

Ключевой тут выступает его способность смягчать волокна. Это позволяет хлопку снова растянуться до изначальной длины.

Чтобы воспользоваться лайфхаком, возьмите таз с теплой водой и растворите в нем 2-3 столовые ложки кондиционера. Средство может плохо размешиваться из-за того, что вода не очень горячая, поэтому придется немного постараться. Далее просто замочите в растворе вещь и оставьте ее на 30 минут, затем выполоскайте ее и тщательно отожмите без выкручивания, чтобы удалить из волокон как можно больше воды.

Сушить обработанную вещь нужно на полотенце. Разложите его на ровной поверхности и выложите сверху мокрую вещь. Хорошо растяните ее за края, чтобы обработанные волокна могли выровняться до начальной длины и дайте подсохнуть в таком состоянии. Напоследок повесьте вещь досушиваться на веревке.

Если кондиционер не выполоскался как следует, предмет можно повторно выстирать. Но выбирайте холодную воду и деликатный отжим, чтобы она не ссела снова, и хорошо растяните ее после того, как повесите сушиться.

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