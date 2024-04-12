Как вернуть черный цвет выгоревшим вещам: лучшие способы

Черные вещи с течением времени могут терять свою яркость, и весной и летом этот процесс только ускоряется. К регулярной стирке, которую вымывает краситель, добавляется также солнечный свет, на котором черный цвет быстро выгорает.

Но не стоит выбрасывать черную вещь, потерявшую яркость. Некоторые бесхитростные лайфхаки с подручными средствами могут помочь вернуть любимой футболке или рубашке цвет. OBOZ.UA собрал несколько таких лайфхаков.

Уксус

Замачивание в уксусе может растворить беловатый налет извести на не слишком новых черных вещах, что моментально вернет им яркость. Для этого налейте в таз теплой воды и разведите в ней уксус из расчета столовой ложки на литр. Положите в раствор вещь и выдержите 30 минут, после чего выстирайте как обычно и высушите на открытом воздухе, чтобы она хорошо проветрилась.

Кофе

Крепкий кофе способен возвращать черным вещам яркость. Чтобы воспользоваться ею, налейте в таз кипятка и всыпьте столько молотого кофе, чтобы заварился крепкий, густой и очень темный настой. Процедите жидкость и, пока она еще горячая, замочите в ней одежду, которую хотите освежить, на 30 минут. Затем все вещи высушите и только после этого постирайте обычным способом. Кроме того, что такое замачивание возвращает вещам цвет, оно также помогает избавиться даже от стойких посторонних запахов от ткани.

Табак

Настой сушеных листьев табака тоже обладает способностью освежать черный цвет. Возьмите столовую ложку средства, залейте литром кипятка и оставьте настаиваться, пока вода полностью не остынет. Тем временем постирайте черные вещи, которые хотите освежить. Далее табачный настой процедите и с помощью губки равномерно протрите футболку или джинсы полученной жидкостью. Наносите табачное средство как можно более равномерно, чтобы не получить пятен на ткани. Когда обработка будет завершена, дайте одежде высохнуть на воздухе.

Черный чай с уксусом

Не только кофе, но и черный чай способен возвращать вещам яркость. Заварите в тазу с кипятком несколько пакетиков напитка, чтобы получился достаточно крепкий настой, а затем добавьте к нему 2-3 столовых ложки уксуса. Положите в полученный раствор черные вещи и оставьте замачиваться, пока жидкость не остынет. Далее вещи постирайте и высушите, как обычно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отстирать даже от белой одежды пятна травы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.