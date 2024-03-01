Как быстро удалить пятна от травы из одежды: самый простой способ

Пятна от травы, несомненно, являются одними из самых сложных типов загрязнений. Это потому, что трава состоит из каротиноидов, включающих химические пигменты, такие как ксантофилы и хлорофилл, которые легко переносятся на ткань.

Процесс выведения пятен довольно сложен, однако есть эффективные лайфхаки, которые помогут спасти даже белые вещи. Как быстро удалить пятна от травы из одежды, рассказало издание House Digest.

Пригодится обычное хозяйственное мыло – его можно даже использовать как средство для предварительной стирки и замачивания.

Прежде всего следует очистить одежду от грязи и остатков травы.

Следующий шаг шаг состоит в замачивании. Обработайте пораженный участок куском мыла и замочите в теплой воде. Если необходимо, можете использовать щетку для стирки, чтобы оттереть остатки пятен, однако сначала подождите некоторое время, чтобы раствор глубоко проник в волокна.

Далее следует постирать вещь в машинке, включив стандартный режим. Если ткань не подходит для стирки, тщательно смойте мыло водой и дайте одежде высохнуть на свежем воздухе.

Избавиться от пятен от травы поможет также соляной раствор. Этот метод считают действенным, особенно если удалять пятна, пока они свежие. В стакане воды следует развести одну столовую ложку соли и обработать загрязнение от краев до центра. Затем замачиваем одежду в остатках жидкости на 30–40 минут. Подробнее о других лайфхаках для стирки – читайте в материале.

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