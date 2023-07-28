Как вернуть белый цвет носкам: простой лайфхак

Скорее всего, у вас тоже есть такая пара носков – когда-то они были белыми, а сейчас о них такое сказать уже нельзя, поэтому они лежат в ящике и ждут какого-то чуда. Белый трикотаж достаточно быстро набирается уличную пыль и другие загрязнения в волокна и покрывается пятнами и серым налетом. Но возможно ли это чудо, которое вернет ему белизну?

Видео дня

Энтузиасты уборки и стирки говорят, что возможно. Как пишет издание Express, участники соответствующей группы в Facebook поделились весьма действенным лайфхаком. Причем он не предполагает использования отбеливателя, который может повредить ткань и сделать ее менее устойчивой к износу.

Многие комментаторы порекомендовали воспользоваться кальцинированной содой. Сама по себе она не имеет отбеливающего эффекта, но лучше проникает в волокна, чем обычные стиральные средства, и глубже промывает вещи от загрязнений.

Способов применения кальцинированной соды пользователи предложили несколько:

замочить на ночь носки или другие грязные вещи в растворе средства, а затем постирать обычным способом;

вручную замыть одежду с помощью вещества, а только затем отправить ее в машину;

для удаления стойких пятен замочить загрязненные вещи в холодной воде, затем замыть вручную с кристаллами соды и постирать в машине;

добавить средство к стиральному порошку и выбрать режим с максимальной температурой.

Известно, что использование кальцинированной соды помогает не только удалять стойкие и сложные пятна. Это средство также защищает стиральную машину от накипи и даже очищает ее от известкового налета.

Кроме того, с помощью порошкообразного вещества можно убирать разные типы загрязнения в доме. Оно натуральное и экологичное и хорошо справится с очисткой не только потускневших белых носков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, с помощью какого домашнего средства можно вернуть мягкость полотенцам.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий