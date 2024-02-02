Как увлажнить воздух в доме: лайфхаки, на которые не придется тратиться

Во время отопительного сезона воздух в наших домах делается сухим. Это побочный эффект работы приборов, дающих нам тепло. Из-за чрезмерной сухости страдают кожа и волосы, дыхательные пути становятся более уязвимыми к инфекциям. Поэтому важно зимой заботиться о том, чтобы в атмосферу помещения попадало больше влаги.

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Проблему может решить увлажнитель, но это достаточно дорогой прибор, который к тому же нуждается в специально очищенной воде, которая бы не забивала его известковым налетом – из-за этого он очень быстро выходит из строя. OBOZ.UA собрал несколько лайфхаков, которые помогут насытить воздух в доме влагой без лишних трат вообще.

Мокрый текстиль

Хорошим источником увлажнения воздуха зимой становится мокрый текстиль. Это может быть большое махровое полотенце, смоченное в воде и развешенное в комнате, или просто выстиранная одежда. Старайтесь зимой сушить все вещи в помещениях, тогда влага из них окажется в воздухе комнаты. Можно также положить мокрую тряпку на батарею и регулярно менять ее по мере высыхания.

Влажная уборка

Мытье полов и протирание поверхностей дает двойной эффект. Во-первых, так в вашем доме будет действительно чисто, во-вторых, после высыхания водяной пар окажется в воздухе и сделает атмосферу дома более комфортной. Делайте влажную уборку дома так часто, как только можете.

Проветривание

Если зима не очень холодная, то уличный воздух имеет высокий процент влажности. Несколько раз в день проветривайте помещение, чтобы впустить его внутрь. Открывайте окна хотя бы два раза в день на 5 минут – утром и вечером. Вы очень быстро ощутите эффект.

Пар из душа и кухни

После приема душа или ванны не оставляйте вентилятор вытяжки включенным, а лучше откройте дверь ванной комнаты настежь. Так водяной пар выйдет наружу и увлажнит воздух в близлежащих помещениях. Также двойную пользу принесет самостоятельное приготовление пищи дома. Вы получите не только качественные и питательные блюда, но еще и насытите воздух дома влагой во время варки или тушения.

Емкости с водой

Постоянным источником испарения являются обычные емкости с водой. Лучше всего размещать их в наиболее теплых локациях, то есть именно у приборов отопления. Поставьте в каждой комнате хотя бы одну миску, банку, бутылку, вазу или любой другой сосуд, наполненный водой, и периодически доливайте в него жидкость по мере испарения.

Комнатные растения

Уход за комнатными растениями тоже помогает увлажнить атмосферу в комнатах, ведь влага из земли и листьев, если растения нуждаются в опрыскивании, испаряется и остается в воздухе. Также сами цветы во время дыхания выделяют не только кислород, но и немного водяного пара. Наиболее эффективными здесь будут хлорофитумы, спатифиллумы, разные виды драцен и папоротников, фикусы. Но важно не пропускать полив цветов, ведь зимой, во время работы отопительных приборов, их потребность в этом ощутимо возрастает.

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