Как увлажнить воздух дома: самые эффективные советы

Сухой воздух в доме вредит здоровью всех жителей. Из-за недостаточно увлажненной атмосферы могут возникать проблемы с органами дыхания и кожей. Также это может повлиять на мебель и некоторые предметы интерьера.

Видео дня

Оптимальным уровнем влажности в доме эксперты называют 30–60%. Издание Sante Plus собрало немало советов, как поднять уровень насыщенности воздуха влагой, если в вашем доме он упал ниже этого показателя. А это часто случается в жаркую погоду

Расставьте по всему дому емкости с водой

Это могут быть вазы с цветами или просто заполненные жидкостью декоративные чаши. Идеальным местом для них станет солнечный подоконник, где испарение будет происходить быстрее. В зимнее время миски можно ставить на теплый пол или радиатор отопления. Для терпеливых любителей живой природы подойдет, например, аквариум.

Украсьте жилище живыми растениями

Во время дыхания через листья (транспирации) они выделяют воду, которая оптимизирует влажность воздуха. Но не забывайте своевременно поливать свой домашний садик, чтобы получить нужный результат.

Кипятите воду

Любите чай? Дайте чайнику немножко покипеть перед тем, как заварить из него напиток. Но такой трюк получится только с чайником, который греют на плите. А также с кастрюлями, в которых готовят еду.

Сушите одежду естественным способом

Сушильная машина избавляет от необходимости развешивать в доме мокрые вещи после стирки. Но ведь они могут стать хорошим источником нужной вам воды. Поэтому, когда уровень влаги в воздухе падает, есть смысл уступить жизненное пространство обычной сушилке. К примеру, на ночь.

Пользуйтесь посудомойкой

А этот бытовой прибор, напротив, выделяет влагу в атмосферу во время работы. К тому же посудомойку нужно просушивать после использования, а это еще немного воды в атмосфере.

Не закрывайте дверь, когда принимаете душ или ванну

Гигиенические процедуры связаны с выделением большого количества водяного пара. Так что, если вам некого стыдиться дома, оставляйте дверь ванной открытой, когда купаетесь, и не включайте вытяжку. Также можно не сливать воду из ванной, пока она не остынет. Все это время она будет интенсивно испаряться в воздух.

Проветривайте дом

Кроме того, что проветривание освежит атмосферу в доме и сделает ее более здоровой, это позволит также выпустить сухой воздух и впустить более влажный.

Используйте приборы для увлажнения

Бытовой увлажнитель или декоративный фонтан помогут оптимизировать атмосферу в доме. Тогда как диффузор для эфирного масла поможет одновременно наполнить жилище приятным благоуханием, а фонтанчик для домашнего животного – поддержать уровень гидратации кота или собаки на высоком уровне.

Опрыскивайте шторы и другой домашний текстиль

Мокрое полотенце в ванной, пока сохнет, делает атмосферу в этом помещении приятно увлажненной. Этот же трюк можно использовать и со шторами. К тому же, высыхая, они будут снижать температуру в комнате, что хорошо срабатывает в жаркие дни.

Минимизируйте использование нагревательных приборов

Все, что нагревает воздух в доме – духовка, обогреватель, фен для волос, утюг и т.д. – удаляет из воздуха часть влаги. Поэтому, если вы можете не пользоваться такими приборами, не пользуйтесь. Тем более, что нагревательные приборы используют больше всего электроэнергии.

Откажитесь от утюжки одежды

Глажку прекрасно можно заменить отпариванием. Бытовой отпариватель не только разглядит морщины на ткани, но и выпустит в воздух немало необходимого водяного пара.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как охладить жилье в жару без кондиционера.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.