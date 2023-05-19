Как охладить комнату: простые способы спастись от жары

Украинские энергетики предупреждают – с наступлением жары наша энергосистема может снова начать страдать от перегрузки. Поэтому уже стоит подготовиться к лету и поинтересоваться, как можно охладить помещение, не используя такой энергоемкий прибор, как кондиционер.

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OBOZREVATEL собрал проверенные советы на этот счет. Они помогут удержать температуру в помещении более низкой без значительных энергозатрат.

Закройте окна от солнца

Солнечный свет и его тепло поступает в помещение через окна, так что главное правило – максимально помешать ему проникать внутрь. Особенно это касается окон, выходящих на юг. Сделать это можно с помощью жалюзи или штор-блекаута или любым другим схожим способом. На ночь лучше такую защиту снимать.

Воспользуйтесь защитной пленкой

Есть специальные пленки на окна, которые пропускают только свет и не дают температуре внутри помещения подниматься. Внешне они выглядят как фольга, но изнутри остаются прозрачными, но затемненными.

Добавьте влаги в воздух

Влажность в 50-60% помогает оптимизировать микроклимат в помещении независимо от того, холодно в это время или жарко. Можно воспользоваться бытовыми увлажнителями или расставить широкие сосуды с водой, которые будут испарять воду в воздух.

Сделайте вентилятор источником холода

Вентилятор в жару приятно обдувает ветерком, но он может стать еще и источником настоящей прохлады. Для этого перед ним нужно поставить глубокую миску, наполненную льдом, который для более быстрого таяния можно присыпать щепоткой соли. Поток воздуха от вентилятора будет разносить прохладу ледяной глыбы по помещению.

Отключите электроприборы

Любые электрические приборы при работе выделяют определенное количество тепла. Духовка, чайник, холодильник или игровой компьютер нагреваются ощутимо, а например телевизор греется почти незаметно. В любом случае, все они вносят свой вклад в нагрев. Поэтому все, что вам сейчас не нужно, можно смело отключать даже от розетки.

Правильно проветривайте

В жару важно проветривать помещение так, чтобы не впускать с улицы жар. Поэтому днем лучше держать окна плотно закрытыми и открывать их только на ночь, когда воздух на улице остынет.

Воспользуйтесь вытяжкой

Вытяжка на кухне или в ванной вытягивает поднимающийся вверх воздух. А это самые теплые его слои. Поэтому вытяжку можно включать на несколько минут, чтобы немного охладить атмосферу.

Сделайте "кондиционер" из простыни

Если вам сложно заснуть из-за жары, охладите себе простыню перед тем, как отправляться в постель. Сложите кусок ткани в пакет подходящего размера и положите его на 15-20 минут в морозильную камеру, а затем расстелите на кровати. Еще какое-то время после этого простыня будет отдавать холод.

Также из мокрой простыни можно сделать холодовую завесу. Для этого большой кусок текстиля нужно намочить холодной водой, выжать, чтобы ткань оставалась мокрой, но с нее не капало, и завесить ею окно. Такой "влажный фильтр" будет охлаждать поступающий с улицы воздух. Менять его можно по мере высыхания ткани.

Устройте влажную уборку

Как мы уже поняли, влага помогает снизить температуру в помещении. Поэтому помыть пол холодной водой в таком случае будет вполне резонной идеей. В ведро можно даже насыпать льда, чтобы вода была не просто холодной, а ледяной. После такой мойки пол еще некоторое время будет отдавать холод.

Спрячьте все, что накапливает тепло

Любой домашний текстиль нагревается и затем удерживает это тепло. Поэтому пледы и большое количество подушек так хорошо срабатывают на уют зимой. Летом избыток текстиля лучше перенести в кладовую. Особенно это касается шерстяных и флисовых тканей. Оставить можно легкие льняные, шелковые, атласные пледы. По своей структуре они даже дают дополнительное чувство прохлады.

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