Как увеличить урожай огурцов втрое: хитрый способ с фасолью

Достаточный полив, правильный уход и своевременная подкормка – три кита, на которых держится любой урожай. Но увеличить количество огурцов, которые вы снимете со своей грядки, можно с помощью правильного соседства с другими растениями.

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OBOZREVATEL поинтересовался, какие культуры могут увеличить урожайность огурцов. И напоминает, как правильно ухаживать за этим овощем.

Хорошие соседи для огурца

Идеальной парой для огурцов станут растения из семейства бобовых. Горох, фасоль и другие родственные виды насыщают землю азотом. В частности, они поддерживают жизнедеятельность азотфиксирующих бактерий, обитающих в почве. А те уже придают веществу форму, которая легче всего усваивается растениями.

Отдельно следует обратить внимание на фасоль. Кроме обогащения почвы она также защищает огуречную грядку от вредителей и болезней. Поэтому растение может дать больший и более крепкий урожай.

Правильный уход за огурцами

Так как плод огурца практически полностью состоит из воды, растению нужно обеспечить полноценный полив. В жаркую погоду полив должен быть ежедневным, воду нужно вносить под корень, чтобы не повлечь загнивание частей растения.

Что касается подкормки, то кроме азота огурцы также нуждаются в внесении мочевины и кальциевой селитры. Также хорошо будет чередовать минеральные удобрения с органическими. В таком случае плоды вырастут крепкими и ароматными.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как получить максимальный урожай с небольшого земельного участка.

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