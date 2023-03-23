Как увеличить урожай огурцов и помидоров на 30%: потребуется популярный ингредиент

Подготовка семян к высеванию в почву – очень важный этап выращивания урожая, ведь от нее во многом зависит здоровье растений. И одно средство может очень помочь сделать семена огурцов и помидоров более крепкими.

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Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет об обычной пищевой соде. Обработка ею семенного материала может помочь с одной из самых распространенных проблем огородников – болезнями растений.

Как обрабатывать семена содой

Сода способна очистить семена и сделать их более стойкими. Но во время содового замачивания важно соблюдать все пропорции, чтобы не навредить посадочному материалу.

Разводить соду необходимо из расчета 10 г средства на 1 литр воды. Семена огурцов и помидоров необходимо поместить в раствор в сутки. После этого материал извлекают и тщательно промывают чистой водой. Попадание остатков соды в почву может серьезно навредить растению. Так же, как и ее избыток в растворе. Именно поэтому указанную пропорцию следует соблюдать строго.

После промывки семена подсушивают естественным способом, они должны стать сыпучими и не склеиваться. После этого можно высевать растения.

Содовое опрыскивание от мучнистой росы и грибницы

Соду можно использовать и в уходе за взрослыми растениями. Она хорошо преодолевает такие заболевания, как мучнистая роса и грибница. Но концентрация раствора должна быть совсем небольшая – всего 50 г соды на 10 литров воды. Если ее превысить, это может обжечь листву.

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