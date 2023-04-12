Чем подкормить свеклу и морковь, чтобы выросли сладкими: секрет огородников

Огородные корнеплоды иногда могут разочаровывать неприятным горьковатым привкусом. Это указывает на ошибки при выращивании моркови, свеклы и других схожих культур. Впрочем, зная несколько лайфхаков, их можно исправить.

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OBOZREVATEL собрал основные советы по выращиванию корнеплодов. Воспользовавшись ими, вы получите здоровый и чрезвычайно вкусный урожай.

Откажитесь от навоза

При выращивании корнеплодов следует избегать органических удобрений, в частности навоза. Он содержит большое количество азота, что может плохо повлиять на вкус моркови или свеклы. Также избыток азота может деформировать плоды и изменять их цвет.

Правильно выбирайте участок под грядку

Корнеплоды любят почву с нейтральной реакцией и большое количество солнца. Поэтому кислую землю необходимо нейтрализовать известью и обязательно отдать под такие культуры незатененную часть огорода. В идеале почва должна быть не истощенной, поэтому если грядка перед посадкой отдохнет 3-4 года, это будет лучшим выбором. Также можно отдать под корнеплоды место, где в прошлом году выращивались ранние культуры. Тогда заранее можно будет внести в землю все необходимые вещества и весной высадить нужные корнеплоды.

Чем подкармливать

Лучший выбор для этих культур – это нитроаммофоска. Также подойдут удобрения с содержанием калия, фосфора и других необходимых микроэлементов. Вещества нужно вносить в период, когда плод нарастает и набирает форму и вес, обычно это июль-август. Чтобы приготовить раствор правильной концентрации, возьмите 30-40 г нитроаммофоски на 10 литров воды. Подливайте им растения под корень.

Как убирать урожай

Важно не дать корнеплодам слишком долго оставаться в земле. В таком случае овощи состарятся, перезреют, а их вкус сильно испортится. Поэтому следите за состоянием растений и вовремя собирайте урожай. В таком случае они еще и будут сохраняться лучше.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения нельзя сажать рядом с огурцами, чтобы не повредить урожай.

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