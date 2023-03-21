Что положить в лунки при высадке помидоров: сельский секрет для гигантского урожая

Высадка рассады томатов в открытый грунт – занятие непростое, ведь растение это достаточно капризное и требует внимательного ухода, чтобы дать хороший урожай. Помочь ему в этом может качественная подкормка, которую нужно внести под куст в момент его высадки.

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OBOZREVATEL рассказывает, как изготовить удобрение для томатов самостоятельно. Подкормка снабдит молодое растение всеми необходимыми веществами, так что оно в будущем даст хороший урожай.

Чтобы сделать удобрение для томатов вам понадобится:

2 литра компоста;

3 стакана измельченной яичной скорлупы;

1 литр древесной золы;

0,5 литра рыбной муки;

луковая шелуха.

Чтобы изготовить удобрение, необходимо перемешать все указанные компоненты до более или менее однородного состояния. Эта смесь и станет подкормкой для будущего урожая.

Использовать такое удобрение очень просто. Необходимо в лунку под каждый куст томатной рассады заложить горсть средства, смешать его с землей и полить водой. Остается просто высадить в эту лунку растение и ухаживать за ним, как обычно.

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