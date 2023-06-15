Как увеличить урожай кабачков: будут рожать все лето

Лето приносит нам урожаи полезных и вкусных овощей и кабачок один из них. Он не только сохранит фигуру, но и обогатит организм витаминами.

Видео дня

Кабачок – неприхотливая и простая в выращивании культура. OBOZREVATEL собрал действенные советы, чтобы урожай был обильным и давал плоды все лето.

Правильная почва для кабачков

Удобрение компостом значительно увеличит урожай овощей, делая землю рыхлой и насыщенной питательными веществами. Это необходимо делать перед самой посадкой семян.

Как поливать кабачки

Обильная поливка земли – залог хорошего урожая. Влага должна проникать на глубину не менее 50 сантиметров. Когда куст кабачков подрастет, вливайте под него не менее одного ведра воды. Но есть важное примечание – нельзя поливать растение очень холодно водой, лучше подогрейте ее на солнце.

Когда срезать кабачки

Вовремя срезайте молодые овощи. Вы не только сможете насладиться свежим и вкусным кабачком, но и разрешите на его месте вырасти новой завязке.

Уход за кабачками

Не забывайте удалять пожелтевшие листья, чтобы на них не размножались грибки. Также отламывайте ростки, на которых нет завязи, тогда все силы растения будут идти на ростки с плодами.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить универсальное удобрение для овощей.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.