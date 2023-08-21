Как уснуть за две минуты: действенный военный метод, которому более 80 лет

Качественный сон поддерживает физическое и психическое здоровье. Однако часто люди сталкиваются с проблемой, когда долго не могут заснуть, и это плохо влияет на их самочувствие.

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Но есть проверенный военный метод, который поможет вам уснуть через две минуты. OBOZREVATEL узнал, как правильно его применять.

Американский спортивный тренер Ллойд Винтер разработал этот метод во время Второй мировой войны, чтобы солдаты могли хорошо отдохнуть и набраться сил. Это позволяло им спать даже, сидя в кресле под звуки боев и стрельбы.

Чтобы добиться желаемого эффекта, вам необходимо лечь на спину, подложив подушки под голову, колени и каждую руку. Затем закройте глаза и медленно дышите. Расслабьте лицо, язык и губы.

Опустите плечи, расслабьте руки, ноги, грудную клетку и ребра, мысленно позвольте средней части тела растянуться. Почувствуйте состояние расслабления и ассоциируйте его со словом "спокойствие".

Чтобы уснуть, очистите свой разум, представив себя в спокойном месте, например, на безлюдном острове. Важно избегать любого движения по телу.

Если все это не удается, произносите слова "не думай" в течение 10 секунд. И тогда вы должны уснуть.

Для освоения этой техники требуется шесть недель или 42 ночи. По словам Винтера, такой метод имеет 96-процентный показатель успеха и значительно улучшает всесторонние показатели тех, кто его применяет.

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