Как упорядочить вещи на кухне и в кладовке: лучшие лайфхаки

Правильно организованный быт на кухне поможет быстро найти все, что нужно и эффективно работать. Однако не все хозяева знают, как это сделать, чтобы всем членам семьи было комфортно и удобно на кухне.

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Во время проектирования дома, большинство не обращает внимание на кладовку и тогда возникают проблемы, потому что нельзя упорядочить все вещи. OBOZREVATEL нашел самые лучшие лайфхаки, которые помогут правильно организовать порядок в доме.

Независимо от того, в каком состоянии сейчас ваша кухня, можно улучшить ее, с помощью недорогих и доступных предметов.

Герметичные контейнеры

Это емкости для хранения разных продуктов, еды и круп. С помощью контейнеров можно избежать порчи таких продуктов, как макароны, хлопья и другие смеси. Из-за герметичности туда не попадает воздух и влага.

Прозрачные контейнеры уменьшат время на поиски нужных круп и создадут аккуратную среду в шкафчиках.

Этикетки

Этикетки можно использовать для непрозрачных емкостей. Так вы сможете написать, что находится в банке и дату упаковки, это поможет быстро найти то, что нужно. Этикетки можно купить в магазине или сделать самостоятельно.

Наборы для специй

Специи часто теряются или рассыпаются, поэтому лучше хранить их в маленьких баночках с подписями. Также есть специальные полочки для них, которые можно разметить в шкафчике. Это позволит быстро найти нужные приправы.

Полки в кладовке для консервации

Консервы часто занимают значительную часть места в кладовке. Поэтому один из лучших способов их привести в порядок – это сделать полочки. Это увеличит место и поможет избежать битья банок.

Корзины с подписями

Корзины – это отличный способ спрятать те предметы, которые создают беспорядок на кухне или в кладовке. В них лучше хранить большие предметы, занимающие много места. Корзины можно поставить на пол под полочки с банками или спрятать в шкаф. Также можно написать на этикетке, что в корзине.

Открытые контейнеры

Это больше похоже на пластиковую прозрачную коробку. Это позволит вам вместить туда необходимые продукты или предметы и их сразу будет заметно, что значительно сэкономит ваше время.

Открытые корзины для продуктов

Это могут быть металлические коробки, похожие на корзины, которые мы берем в супермаркете для продуктов. Там хранят фрукты и овощи, которые нельзя класть в холодильник. Такая коробка позволит воздуху циркулировать и сохранит продукты свежими.

Органайзеры для напитков

В холодильник можно поместить несколько банок и бутылок одновременно, но иногда нужно больше места. Тогда можно купить специальные органайзеры для бутылок, которые поместятся в холодильник или в кладовку.

Дозаторы для круп

Если у вас достаточно месяца на кухне, то можно приобрести специальные дозаторы для круп. Они удобны в использовании, но занимают больше места, чем пластиковые контейнеры. Нажимая на ручку, можно взять то количество крупы, которое вам необходимо.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько полотенец должно быть на кухне у хорошей хозяйки, чтобы хватало на все процессы.

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