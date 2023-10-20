Как улучшить качество воздуха дома: простые способы

Всем известен факт: загрязненный воздух приводит к проблемам со здоровьем. К сожалению, мы не можем повлиять на уровень пыли, выхлопных газов и других вредных примесей за окном, однако очистить воздух в своем доме под силу каждому.

Важно не только регулярно проветривать в комнатах, но и стараться улучшить качество воздуха. OBOZ.UA рассказывает, как улучшить качество воздуха в доме и почему основную роль играет регулярная уборка.

Если у вас есть кондиционер

Кондиционер – отличный прибор, который поможет охладить температуру квартиры летом и согреет в холодную зимнюю непогоду. Однако кондиционеры часто забывают чистить. На фильтрах скапливается пыль, начинают размножаться вредные микроорганизмы, может даже появиться плесень. Загрязненные кондиционеры представляют опасность для здоровья, увеличивая риск возникновения аллергических реакций и проблем с дыхательными путями.

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Чистить кондиционеры нужно минимум раз в год. Лучше, конечно, делать это почаще. Не забывайте также очищать фильтры в пылесосах.

Вентиляция и кондиционирование

Если вы живете в большом городе и ваши окна выходят на проезжую часть – обычное проветривание поможет только освежить воздух в комнате, но с очищением возникнут вопросы. Следует обратить внимание на качественную вентиляцию и кондиционирование в квартире.

Воздух с улицы напитает комнату кислородом, но в квартиру одновременно залетят аллергены, выхлопы, пыль, а в случае дождя – еще и лишняя влажность. Проветривать дом по возможности следует с помощью кондиционера, оборудованного качественными чистыми фильтрами.

Помогут ли комнатные растения

Комнатные растения способны к абсорбции токсинов, частиц пыли, аммония, формальдегидов и даже испарений от бензина. Следовательно, стоит приобрести зеленые растения, которые не только создадут в доме уютную атмосферу, но и эффективно очистят воздух. При этом нужно регулярно протирать листья от пыли влажной тканью и устраивать растениям освежающий душ.

Что такое солевые лампы

Солевые лампы – замечательное изобретение человечества. Лампы способны нейтрализовать аллергены и патогены, залетающие в комнату вместе с уличным воздухом. Солевые лампы производят ионы, улучшающие качество и очищающие воздух. Приятный бонус: эти предметы интерьера будут прекрасно подходить под любой стиль, создадут мягкое освещение и обеспечат уютную гармонию в доме.

Какая польза от эфирных масел

Некоторые эфирные масла выступают отличными дезинфекторами, нейтрализуя и подавляя рост бактерий. Они также помогают в борьбе с грибковыми спорами, приводящими к появлению плесени.

Эффективнее всего очистят воздух следующие эфирные масла:

эфирное масло корицы;

розмариновое масло;

орегано;

грейпфрутовое масло;

лимонное или апельсиновое масла;

тимьяновое;

гвоздичное;

масло чайного дерева.

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