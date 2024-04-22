Как украсить двор на зависть всем соседям: лучшие цветы для подвесных горшков

Цветущий живописный и уютный двор – это мечта каждого владельца земельного участка. Однако не всегда есть возможность выделить на огороде место под цветник.

К счастью, есть один способ превратить в райский цветущий уголок любую даже самую маленькую площадь и это подвесные горшки. О том, какие цветы у них лучше выбрать, рассказал Сім’я і дім.

На самом деле подвесными горшками можно украшать не только дворы, но и террасы, балконы и беседки. Однако важно посадить в них правильные цветы, желательно ампельные, каскадные с опущенными или прямые с невысокими побегамипобегами, перераспределяющими центр тяжести.

Как правило, садоводы также предпочитают однолетние и неприхотливые растения.

Петуния

Эти обильно цветущие цветы станут настоящим украшением любого подворья. Они бывают самых разных цветов и форм, а также не требуют особого ухода, только регулярного полива и еженедельной подкормки.

Калибрахоо

Это менее привередливый родственник петуний, отличающийся медленным начальным развитием, а также цветущим до первых заморозков. Однако она нуждается в солнечном свете, тогда как петунии сносят частичную тень.

Ампельная бегония

Этот цветок с нежными и изящными цветами станет настоящим украшением вашего двора. Она достаточно нетребовательна и способна расти в ограниченных условиях и тени. Однако бегония нуждается в умеренном поливе, чтобы избежать застоя воды в горшке.

Лобелия

Этот быстрорастущий цветок идеальный для посадки в подвесные горшки и кашпо. Она нуждается в солнечном свете и регулярном, но умеренном поливе.

Торения

Торения – это компактный плотный куст с нежными асимметричными цветками разных цветов, что также требует регулярного полива, но не переносит застоя воды. Его лучше сажать в полутени и во влажной среде.

Бакопа

Этот нежный цветок с нежными лепестками и приятным ароматом станет настоящей изюминкой вашей подвесной композиции. Бакопа не переносит прямые солнечные лучи и требует регулярного полива и подкормки. Если посадить это растение в месте с достаточной влажностью, оно цветет обильно и подолгу.

Вербена

Существует множество сортов и видов ампельной вербены, так что вы сможете выбрать именно тот, который будет идеально украшать ваш сад. Это растение любит солнце, нуждается в подкормке и регулярном поливе и цветет до самой осени.

Биденс

Биденс образует плотный, шаровидный куст с тонкими, но крепкими побегами. Это растение, известное своей стойкостью к засухе.

Пеларгония

Это растение из семьи гераниевых славится своим пышным цветением и тем, что идеально подходит для выращивания в кашпо и подвесных горшках. Пеларгония требует много света и регулярного полива, однако в жаркую погоду ее следует защитить от прямых солнечных лучей.

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