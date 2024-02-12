Как ухаживать за привередливыми орхидеями в феврале и не 'убить' цветок

Опытные владельцы вазонов знают, что они начинают просыпаться после зимы уже в феврале. Особенно если стоят в светлых помещениях. А значит, в последний месяц зимы наступает время постепенно перестраивать уход за цветами – увеличивать частоту полива, некоторые цветы пересаживать.

Но как ухаживать за нежной орхидеей, чтобы не нанести ей вреда? OBOZ.UA собрал несколько советов, которые позволят провести растение через этот период пробуждения.

Полив

Поскольку орхидея страдает от слишком частого полива и любит, чтобы субстрат полностью просыхал между внесениями воды, увеличивать количество влаги для нее нужно очень аккуратно. Лучше всего это будет сделать через опрыскивание. В дополнение к зимнему режиму полива введите его в уход раз в несколько дней. Чем теплее в квартире, тем чаще. Цветок будет дозировано получать дополнительную воду через листья и воздушные корни.

Пересадка

Присмотритесь к субстрату, в котором растет орхидея. Если вам кажется, что он стал плотнее, слежался, в феврале можно пересадить цветок. Но не делайте этого, если он в это время цветет. Дождитесь, когда цветение закончится, аккуратно достаньте растение из горшка, при необходимости удалите подгнившие и поврежденные корни и поместите его в свежую почву. Выбирайте только специальный субстрат для орхидей. Обычная почвосмесь будет слишком плотной и питательной для орхидеи.

Проветривание

Хорошо отреагирует орхидея на более частое проветривание помещения, где она растет. Открывайте окно каждый день на пару минут. Но при этом убирайте растение, если оно растет на этом окне. Цветок не должен страдать от холодного воздуха, он происходит из тропиков и плохо реагирует на холод.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно выбрать место для орхидеи в доме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.