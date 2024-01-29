Будет цвести непрерывно: где в квартире лучше поставить орхидею

Орхидеи известны, прежде всего, своей изящной красотой. Однако специалисты говорят, что это одно из самых требовательных комнатных растений. Цветы мгновенно реагируют на сквозняки, колебания температуры или изменение уровня влажности.

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Орхидеям нужно создать условия, которые имитируют их природную среду обитания. Где поставить емкость с растением, чтобы цветы цвели непрерывно, рассказало издание Express.

Милли Дурбак, бренд-менеджер Prestige Flowers, отметила, что в доме есть место, которое идеально подходит орхидей. Вы, возможно, удивитесь, но специалист советует поставить цветок в ванной комнате.

"Ванная комната является идеальным местом для орхидей благодаря более высокой влажности и слабому освещению. Эти факторы отражают природную среду диких орхидей, создавая идеальный баланс для оптимального роста", – рассказала Милли.

Важная оговорка: эти советы имеют смысл только если в вашей ванной комнате есть окно. Орхидеям нужен доступ к солнечному свету. В большинстве современных квартир санузел обычно размешивается в темных внутренних комнатах, где погибнет любое растение.

Орхидеи, особенно сорт фаленопсиса, прекрасно очищают воздух от вредных веществ. Растения не только улучшат эстетику, но и будут способствовать созданию более здоровой среды и более свежего воздуха.

Милли добавила, что орхидеи действуют как природные дезодоранты, что делает их отличным выбором для кухни: "Цветы не только маскируют нежелательные запахи, но и заменяют их тонким цветочным ароматом. Орхидея – это естественный воздухоочиститель".

Так как орхидеям требуется косвенный свет, лучше поставить емкость у окна с рассеянным солнечным светом.

Если в ванной нет соответствующих условий, отличной альтернативой может стать гостиная. Следует регулярно поворачивать горшок для равномерного освещения со всех сторон. Также флористы советуют обрезать или пожелтевшие листья, чтобы стимулировать новый рост.

Соблюдение постоянного графика полива жизненно важно для предотвращения корневой гнили, поскольку орхидеи быстро реагируют на малейшие изменения уровня влажности. Кубики льда – лучшая практика для тех, кто имеет привычку излишне поливать комнатные растения. Детальнее об инновационном методе – читайте в материале.

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