Как ухаживать за орхидеей летом и где поставить, чтобы лучше цвела

Летом капризные орхидеи нуждаются в особом уходе. Прямые солнечные лучи и чрезмерная жара могут привести к гибели растения.

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В дневные часы следует убирать горшок с цветком в глубь комнаты. Орхидеям нужно достаточное освещение, но без непосредственного контакта с активным солнцем. OBOZREVАTEL собрал лучшие советы по уходу за орхидеей.

Можно ли ставить орхидеи на балконах и окнах

Орхидеи в летние месяцы нельзя ставить на подоконниках и балконах, особенно с южных сторон. Если окна выходят на восток или запад, полуденное солнце растению не повредит. В общей сложности орхидея требует примерно 12 часов освещения в течение суток.

Не ставьте орхидею на подоконниках, выходящих на проезжую часть. Для растения пыль – это адсорбент влаги, то есть, чем больше на листьях оседает пыль, тем больше вероятность того, что цветок засохнет и увядает. Устройте орхидее душ, умеренно опрыскивая ее с пульверизатора – это одновременно смоет пыль и увлажнит листву. Можно поставить растение рядом с увлажнителем, аквариумом или поддоном с водой.

Правила полива

Летом орхидею следует поливать 2-4 раза в неделю. Режим определяется индивидуально в зависимости от температуры воздуха, уровня влажности, размеров, возраста и вида цветка. Определить уровень влажности можно по наличию капель конденсата на прозрачных стенках горшка или погрузив палец в субстрат.

Кроме прямого полива, специалисты советуют погружать вазон в воду на 30-40 минут. Уровень воды должен соответствовать уровню субстрата.

Оптимальная температура

Разница между дневной и ночной температурой должна составлять 3-6 °С. Резких перепадов и сквозняков растение не любит. Ночью можно ставить цветок на балкон или подоконник, а днем возвращать на более затененное место.

Летняя подкормка

Вносить подкормку нужно во влажный субстрат. Специалисты рекомендуют в период роста и цветения опрыскивать листья специальными тонизирующими спреями, которые будут стимулировать развитие, уменьшать налипание пыли и поддерживать уровень влажности.

Летом обязательно нужно поддерживать вентиляцию воздуха. К развитию грибковых инфекций может привести:

застойный воздух;

неравномерно устроен дренаж;

слишком плотная почва;

плохая воздухопроницаемость субстрата;

отсутствие регулярного проветривания.

Если орхидея испытывает недостаток в свете, листья визуально станут тонкими и длинными, а междоузлия ослабнут. Слишком интенсивное освещение приведет к образованию сухих участков на листьях, растение будет постепенно терять цвет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения нельзя ставить рядом с орхидеей.

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