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Как ухаживать за орхидеей летом и где поставить, чтобы лучше цвела

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
261
Как ухаживать за орхидеей летом и где поставить, чтобы лучше цвела

Летом капризные орхидеи нуждаются в особом уходе. Прямые солнечные лучи и чрезмерная жара могут привести к гибели растения.

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В дневные часы следует убирать горшок с цветком в глубь комнаты. Орхидеям нужно достаточное освещение, но без непосредственного контакта с активным солнцем. OBOZREVАTEL собрал лучшие советы по уходу за орхидеей.

Можно ли ставить орхидеи на балконах и окнах

Орхидеи в летние месяцы нельзя ставить на подоконниках и балконах, особенно с южных сторон. Если окна выходят на восток или запад, полуденное солнце растению не повредит. В общей сложности орхидея требует примерно 12 часов освещения в течение суток.

Не ставьте орхидею на подоконниках, выходящих на проезжую часть. Для растения пыль это адсорбент влаги, то есть, чем больше на листьях оседает пыль, тем больше вероятность того, что цветок засохнет и увядает. Устройте орхидее душ, умеренно опрыскивая ее с пульверизатора – это одновременно смоет пыль и увлажнит листву. Можно поставить растение рядом с увлажнителем, аквариумом или поддоном с водой.

Правила полива

Летом орхидею следует поливать 2-4 раза в неделю. Режим определяется индивидуально в зависимости от температуры воздуха, уровня влажности, размеров, возраста и вида цветка. Определить уровень влажности можно по наличию капель конденсата на прозрачных стенках горшка или погрузив палец в субстрат.

Кроме прямого полива, специалисты советуют погружать вазон в воду на 30-40 минут. Уровень воды должен соответствовать уровню субстрата.

Оптимальная температура

Разница между дневной и ночной температурой должна составлять 3-6 °С. Резких перепадов и сквозняков растение не любит. Ночью можно ставить цветок на балкон или подоконник, а днем возвращать на более затененное место.

Летняя подкормка

Вносить подкормку нужно во влажный субстрат. Специалисты рекомендуют в период роста и цветения опрыскивать листья специальными тонизирующими спреями, которые будут стимулировать развитие, уменьшать налипание пыли и поддерживать уровень влажности.

Летом обязательно нужно поддерживать вентиляцию воздуха. К развитию грибковых инфекций может привести:

  • застойный воздух;
  • неравномерно устроен дренаж;
  • слишком плотная почва;
  • плохая воздухопроницаемость субстрата;
  • отсутствие регулярного проветривания.

Если орхидея испытывает недостаток в свете, листья визуально станут тонкими и длинными, а междоузлия ослабнут. Слишком интенсивное освещение приведет к образованию сухих участков на листьях, растение будет постепенно терять цвет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения нельзя ставить рядом с орхидеей.

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