Как ухаживать за гортензиями весной: правила обрезки и подкормки

Гортензия – настоящая королева сада, очаровывающая своими пышными цветами. Однако чтобы она раскрыла всю свою красоту, за ней нужен тщательный уход.

Чтобы гортензия радовала вас своим цветением в течение всего сезона, важно позаботиться о ней весной. О том, как правильно это сделать, рассказало издание Gazeta.ua.

С наступлением тепла важно дать гортензии возможность постепенно адаптироваться к новым условиям. Снимайте укрытие с растения в пасмурную погоду, сначала на короткое время, а когда оно привыкнет к температуре воздуха – окончательно.

Перед зимой опытные садоводы мульчируют гортензии Саржента и дуболистные гортензии компостом, торфом, хвойными иглами, корой и сухой скошенной травой, чтобы предотвратить гибель корней. В течение апреля с приходом тепла от этого покрытия можно постепенно избавляться.

Как правильно обрезать гортензию

Деревовидная гортензия

Побеги этого вида гортензий обрезают так, чтобы оставить 3-5 почек. Обязательно следует удалить погибшие, слабые и искривленные ветви. Если куст густой, можно вырезать часть побегов до самого грунта.

Волотистая гортензия

Волотистая гортензия также требует как санитарной, так и формирующей обрезки. Если оставить по две почки, то можно ожидать больших цветов, но цвести они начнут позже.

При умеренной обрезке оставляют около четырех почек. Они расцветают раньше, однако не отличаются большим размером.

Саржента, дуболистая, черешковая гортензии и т.п.

Гортензии, которые цветут на прошлогодних побегах, нуждаются только в санитарной обрезке. То есть нужно удалить только поврежденные, слабые побеги и те, что слишком плотно растут.

Чем подкармливают гортензии весной

Гортензии следует подкармливать после удаления зимней мульчи. Для этого используют азотные, комплексные удобрения или специальные смеси для гортензии.

Если вы используете сухую подкормку, то нужно осторожно и не глубоко разрыхлить почву и заложить в нее удобрения. После этого следует полить растение и замульчировать заново 5-10 сантиметрами опилок, стружки или торфа.

Для приготовления жидкого удобрения, нужно в 10 литрах воды размешать 20 г мочевины и полить куст 2,5 литрами этого раствора.

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