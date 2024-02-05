Как удалить следы от жесткой воды: лучшие способы

Жесткая вода, текущая из наших кранов, может стать настоящей проблемой. Она не только оставляет некрасивые пятна и налет, но может повредить сантехнику и бытовые приборы, подключенные к водопроводу, такие как стиральные и посудомоечные машины.

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К счастью, бороться с проблемой можно. И даже не очень сложно, если делать это систематически и регулярно. OBOZ.UA собрал несколько действенных лайфхаков, которые помогут побороть известковый налет от воды.

Чем отчищать известковый налет

Эксперты по уборке утверждают, что лучшими средствами для удаления извести являются средства с умеренно высокой кислотностью. К ним точно не относятся отбеливатели на основе хлора. Они не способны растворять налет.

А вот что поможет справиться с проблемой, так это перекись водорода в аптечной концентрации, белый уксус, в том числе в сочетании с пищевой содой, и лимонная кислота. И вот как их можно использовать для разных помещений и ситуаций.

В ванной

Туалет, душ, ванна и раковина страдают от жесткой воды больше всего. Чтобы убрать с них налет, можно изготовить универсальное чистящее средство, смешав в пульверизаторе равные части уксуса и воды. Этим спреем нужно будет обрабатывать непосредственно пятна на стекле, плитке или кранах. Оставьте раствор на пятне на несколько минут, чтобы уксус разрушил минеральные отложения. Затем с помощью щетки, губки или ткани аккуратно потрите загрязненные участки. Если вам не нравится запах уксуса, можно его заменить лимонной кислотой. Просто разведите столовую ложку средства в 500 мл воды и спрей готов.

Также почистить сантехнику поможет аптечная перекись водорода. Чтобы усилить ее действие, можно смешать в средство в равных пропорциях с жидкостью для мытья посуды.

Любое из этих средств подействует еще лучше, если разбрызгать его на пасту из соды и воды, нанесенную на следы исвести. Этот легкий абразив также подойдет для стойких пятен и сильных известковых загрязнений.

На кухне

Эти же средства пригодятся для очистки смесителя и мойки на кухне. Также здесь может возникнуть потребность в очищении от извести аэратора крана. Забитая решетка, особенно если вы пользуетесь краном со шлангом и функцией душа, может нарушить качественную работу прибора. Чтобы быстро очистить аэратор, открутите его и положите в пластиковый пакет, наполненный смесью воды и уксуса. Или наденьте этот пакет на смеситель так, чтобы головка крана была полностью погружена в чистящую жидкость, и закрепите его резинкой. Дайте средству подействовать хотя бы 30 минут, а лучше час и даже дольше, а затем почистите аэратор мягкой щеткой. Налет должен легко сняться.

Чистка бытовой техники

Если посуда после машинной мойки стала мутной, а одежда после стирки становится жесткой и колючей на ощупь, пора почистить соответствующие машины от накипи. Чтобы очистить посудомоечную машину от остатков жесткой воды, поставьте миску с белым уксусом на верхнюю полку и запустите горячий цикл без посуды внутри. Когда он закончится, снова запустите пустую машину, но на этот раз с подходящим средством по уходу за ней. От налета не останется и следа.

Чтобы освежить стиральную машину, налейте в лоток порошка несколько чашек белого уксуса или всыпьте пару пакетиков лимонной кислоты и включите горячий цикл. Также хорошим вариантом станет установка смягчителя воды на водопроводную трубу. Это устройство решит проблему жесткой воды радикально.

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