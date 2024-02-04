Как растворить жир в духовке за 20 минут: химия не понадобится

Чистка духовки вряд ли входит в список любимых домашних дел. Жир, грязь и остатки пищи пригорают под влиянием высоких температур и отмыть поверхности становится очень сложно.

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Духовые шкафы также являются одними из приборов, которые труднее всего чистить из-за труднодоступных участков и складных решеток. Эксперты рассказали об эффективных лайфхаках, которые помогут растворить жир за 20 минут.

Лайфхак 1

Катарина Бьоркман, специалист в Scandi в Contura, подчеркнула, что важно избегать агрессивных химикатов во время чистки духовок, поскольку они контактируют с едой.

Пригодятся традиционные экологические компоненты – сода и уксус.

Прежде всего, убедитесь, что духовка полностью остыла. Затем удалите остатки пищи на решетках или на дне духовки.

Покройте дно духовки и решетки пищевой содой, а сверху налейте небольшое количество уксуса, пока не образуется пена, уничтожающая жирный налет.

Средству нужно время, чтобы подействовать. Через 20 минут протрите поверхности губкой, смоченной в воде и сухими салфетками из микрофибры.

Лайфхак 2

Если вам не нравится резкий запах уксуса, можно сделать пастообразную смесь из соды и воды. Нанесите смесь на поверхности, подождите 20-30 минут и очистите остатки губкой или мягкой зубной щеткой.

Лайфхак 3

Эксперты говорят, что эффективным будет сочетание трех сильнодействующих компонентов: соды, уксуса и лимонного сока. Нанесите пасту на внутреннюю часть устройства, избегая нагревательных элементов. Оставьте на ночь, почистите сложные пятна губкой, а затем удалите остатки. Как вариант, можно использовать смесь уксуса и лимонного сока, распылив ее на поверхности духовки и оставив на 15-20 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как очистить духовку всего через 5 минут без использования агрессивных средств.

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