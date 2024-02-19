Как удалить с одежды пятна от суперклея: способ, действующий даже в безнадежных случаях

Суперклей постоянно находится рядом у тех, кто много работает руками. Это может быть и разное декоративно-прикладное искусство, и ремонт, и какое-нибудь ремесло. Если это про вас, вы прекрасно знаете, как неприятно бывает найти пятно даного вещества на любимой одежде. Может казаться, что такой рубашке или брюкам прямая дорога в мусорку, однако это не так.

Отчистить следы суперклея довольно просто с помощью средства, которое можно купить в любом супермаркете. Как выяснил OBOZ.UA, речь идет о жидкости для снятия лака на основе ацетона. Рассказываем, как е. правильно воспользоваться.

Ацетон является веществом природного происхождения. Он имеет небольшую токсичность и при этом очень эффективен как растворитель. Им можно убирать массу разных пятен и загрязнений.

Однако следует иметь в виду, что лайфхак с ацетоном не подходит для всех типов тканей. К примеру, деликатные материалы, такие как шелк и шерсть, а также одежду с этикеткой "только химчистка" необходимо сдавать в профессиональную чистку. Кроме того, одежду из триацетата, ацетата или модакрила нельзя обрабатывать жидкостью для снятия лака, поскольку ацетон растворяет эти синтетические волокна.

Поэтому, прежде чем приступить к чистке ацетоном, проверьте этикетку с указаниями по уходу, чтобы определить тип ткани. Если информация на этикетке вытерлась, проверьте действие жидкости для снятия лака на незаметном участке, например, у шва. Отдельно убедитесь, что выбранная жидкость не содержит красителей. В таком случае она сама может оставить пятна на ткани. И наконец, если у вас накрашены ногти, вам, скорее всего, стоит надеть перчатки, ведь средство может растворить покрытие и оно тоже станет источником загрязнения.

Чтобы приступить к чистке, убедитесь, что пятно клея высохло. Если он еще свежее, вы рискуете только протолкнуть его глубже в ткань. Обычно суперклей высыхает за период от 15 до 20 минут, но может потребоваться больше времени.

Если вещество застывает дольше, не пытайтесь досушить его феном. Это приведет к обратному эффекту. Под действием высокой температуры клей глубже въестся в текстиль. Однако вы можете погрузить загрязненный участок в миску с прохладной водой и кубиками льда – под действием холода вещество затвердеет.

Как только вы почувствуете, что средство стало твердым и засохло, воспользуйтесь тупым концом ножа, кредитной картой или ложкой, чтобы соскоблить как можно больше вещества с ткани. С небольшими пятнами этого может быть достаточно для полного решения проблемы.

Однако, если чистка все еще нужна, возьмите ватный диск и смочите его ацетоновой жидкостью для снятия лака. Аккуратно промокните им пятно с обеих сторон одежды. Двигайтесь от краев внутрь, чтобы не распространить загрязнение. После того как клей размягчится, удалите его старой зубной щеткой. Не прилагайте усилий, чтобы справиться с загрязнителем, лучше повторите чистку несколько раз, пока пятно не исчезнет. Когда от него не останется и следа, постирайте вещь обычным способом.

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