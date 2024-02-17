Как правильно мыть мягкие детские игрушки: будут мягкие и как новые

Дети обожают мягкие игрушки и берут их с собой повсюду – во двор гулять, в школу, в постель. Соответственно, загрязняются они достаточно быстро. Это и пыль, и кожные выделения, и микробы, интенсивно размножающиеся в такой среде. Эти микробы могут быть в том числе и вредными, вызывать раздражение кожи или дыхательных путей. Именно поэтому плюшевых мишек, зайчиков и жирафов нужно регулярно чистить.

Но так просто, как с пластиковыми или резиновыми игрушками, проблему здесь не решишь. Поэтому OBOZ.UA собрал советы, как стирать мягкие игрушки вручную и в машине.

Как часто нужно стирать мягкие игрушки

Жестких рекомендаций здесь быть не может, ведь все зависит от того, как интенсивно ребенок пользуется своим мишкой, кроликом или гусем. Однако эксперты по гигиене рекомендуют те игрушки, с которыми ребенок спит, стирать примерно раз в неделю, а остальные – раз в месяц. Особенно это правило важно для детей, страдающих аллергией или астмой. Кроме того, всегда следует чистить эти предметы после болезни ребенка.

Какие средства выбирать

Лучше всего стирать игрушки ребенка мягким гипоаллергенным средством. Даже если какая-то его часть останется не выполоскана, оно не должен нанести вред ребенку. Также подойдут средства для детских вещей.

Хорошим решением будет завести ручной пылесос с мягкой щеткой. Или использовать обычный с насадкой для мягкой мебели, предварительно как следует отмытой под проточной водой.

Как стирать игрушки в стиральной машине

Прежде всего, осмотрите игрушку. Если она сильно изношена или имеет приклеенные детали, такие как глаза или блестки, лучше ухаживать за такой вещью вручную. Также обратите внимание на этикетку – она тоже будет содержать полезные советы по очищению.

Программу стирки для игрушек нужно выбирать деликатную, а температуру воды – низкую. Сам предмет при этом заворачивать в специальный мешок или наволочку – в таком случае ее хорошо будет закрепить на игрушке резинкой для волос. Большинство мишек, пригодных к машинной стирке, сушить тоже можно в машине. Программу в таком случае выставляйте с низкой температурой.

Как ухаживать за мягкими игрушками вручную

Лучше всего для ручной стирки игрушек подходит метод замачивания. Начните с того, что разведите небольшое количество моющего средства в миске воды, смочите этим раствором ватный диск и почистите глаза, нос и другие жесткие элементы игрушки.

Далее наберите теплой (не горячей) воды в достаточно большой таз, разведите в ней немного мыла и окуните игрушку. Несколько раз сожмите ее, чтобы вода прошла сквозь наполнитель и вытолкнула загрязнение, поболтайте игрушкой в мыльном растворе, чтобы очистить ее наружную часть. Далее промойте предмет под струей теплой воды, заверните в сухое полотенце и отожмите избыток воды. Сушить мягкую игрушку после ручной стирки можно как на воздухе, так и в сушильной машине при низкой температуре.

Как обрабатывать пятна на мягких игрушках

Если на любимом мишке вашего ребенка появилось пятно, очистить его можно точечно. Для этого воспользуйтесь тем же раствором мягкого мыла в воде.Окуните салфетку из микрофибры в этот раствор и отожмите ее, чтобы она была лишь слегка влажной. Аккуратно промокните пятно. Не трите его, чтобы не распространить загрязнение, а повторяйте обработку, пока не исчезнет пятно. Напоследок дайте предмету высохнуть на воздухе.

Как удалить из мягкой игрушки запах

Любимые мягкие игрушки могут сохранять стойкие запахи. И не всегда их удается вывести после стирки с деликатным средством. В таком случае посыпьте вещь пищевой содой и оставьте на 10-15 минут. За это время средство должно впитать все запахи. Все, что останется, это встряхнуть игрушку над ванной и пропылесосить ее от остатков соды в текстиле.

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