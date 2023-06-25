Как удалить пятна от лака для ногтей с разных поверхностей: подборка лайфхаков

Лак для ногтей, если он попадет куда-то не по назначению, оставляет после себя очень стойкое пятно с очень насыщенным пигментом. Первая идея, которая приходит в голову, когда возникает необходимость вывести такое загрязнение – это использовать жидкость для снятия лака. Но она может повреждать некоторые типы поверхностей. Например, пластик или окрашенные предметы.

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Издание Sante Plus собрало несколько лайфхаков, как избавиться от следов лака на разных поверхностях с помощью подручных средств. Сработать они могут и на свежих пятнах, а также удалить засохший лак.

Как подготовить пятно к чистке

Если лак не успел засохнуть, его нужно аккуратно промокнуть бумажной салфеткой, чтобы впитать как можно больше жидкости. Тереть при этом пятно нельзя, ведь пигмент в таком случае может глубоко проникнуть в поверхность, особенно если речь идет о пятне на текстиле.

Засохший след от лака для ногтей требуется для начала, насколько это возможно, отскрести с помощью ножа. Чем меньше остатков будет на поверхности, тем легче будет ее отчистить. Для некоторых поверхностей этого может быть вполне достаточно.

Чем можно убрать след лака для ногтей

Медицинский спирт как сильный растворитель может отмыть такой тип загрязнения с большинства поверхностей. Его можно использовать даже на пластике, дереве и текстиле, а также на окрашенных или лакированных поверхностях. Но тереть пятно спиртом не следует. Лучше терпеливо повторять обработку с помощью ватного диска или палочки, пока от лака не останется и следа.

Клейкая лента поможет удалить остатки засохшего лака. Чтобы воспользоваться ею, просто приклейте ее к загрязненному месту, с которого соскребли основную часть пятна, и сразу оторвите. На липкой стороне должны остаться мелкие частицы сухого лака. Такую обработку следует повторять до получения желаемого результата.

Химический растворитель типа уайт-спирита или бензина тоже может справиться с лаком. Но в таком случае его следует протестовать на незаметном участке загрязненного предмета. Такие растворители могут, например, повреждать окрашивание ткани. И еще одно предостережение – подобные вещества нужно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Перекись водорода может давать хороший результат на светлых текстильных изделиях, особенно на коврах. Его тоже нужно протестировать на безопасность для загрязненного предмета, а затем можно наносить на пятно с помощью пипетки, а после собирать сухой салфеткой. Тереть пятно перекисью не рекомендуется. Лучше повторить чистку несколько раз.

Лак для волос тоже бывает весьма эффективен против пятен лака для ногтей. Щедро распылите его на загрязнение, аккуратно потрите пятно мягкой щеткой и смойте остатки с помощью влажной ткани. Для усиления эффекта к лаку можно добавить пару капель медицинского спирта.

Белый уксус может удалять следы лака для ногтей на текстиле и твердых поверхностях. Он достаточно деликатен даже для того, чтобы чистить им цветные вещи. Но все же проверить его на незаметном участке стоит.

С наиболее стойких поверхностей, как керамическая плитка, керамогранит или сантехника, остатки лака можно оттереть любым подручным мягким абразивом. Это может быть сода, соль или сахар. Но тереть надо, не слишком сильно нажимая на поверхность, чтобы не оставить царапин. После такой чистки загрязненное место следует тщательно промыть. Особенно если вы чистили его сахаром.

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