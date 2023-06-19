Как правильно мыть деревянную ложку: эксперты дали советы

Деревянная посуда все больше входит в моду. Людей привлекает ее необычный вид и экологичность. К тому же она может стать настоящим украшением интерьера. Но некоторых желающих приобрести деревянные ложки и миски останавливает сложность ухода за такой посудой.

Видео дня

На самом деле, как пишет издание Ideal Home, мыть ложки, лопатки и другие предметы из дерева не так сложно. Главное понять, в каком именно подходе они нуждаются и какие средства лучше выбирать.

Почему деревянную посуду моют не так, как другую

В отличие от металла, пластика или силикона, дерево имеет пористую структуру, поэтому со временем может накапливать внутри бактерии. Поэтому такая посуда нуждается в регулярном обеззараживании.

К тому же контакт с влагой и высокая температура могут негативно влиять на дерево. Оно становится более рыхлым, деформируется, трескается и теряет свои свойства, если мыть материал неправильно. Чтобы избежать этого, нужно придерживаться правил, о которых пойдет речь дальше.

Найдите правильное средство

Чтобы хорошо и безопасно помыть деревянные ложки и миски, отдайте предпочтение мягкому средству для мытья посуды. Также на рынке можно найти специализированные жидкости. Это тоже хороший выбор для дерева.

Губку при этом нужно выбирать мягкую или пользоваться тканевой салфеткой. По желанию к уходу можно добавить белый уксус или лимонный сок – они продезинфицируют дерево. Вода для мытья должна быть не горячей, а только теплой.

Предварительный уход

Перед мытьем снимите с посуды все остатки пищи. Сделать это можно тупой стороной ножа или другим деревянным предметом. Далее посуду споласкивают под теплой проточной водой, чтобы избавиться от всех остатков.

Очистка

Мягкое моющее средство растворите в тазу или в наполненной водой раковине. Аккуратно окуните мягкую губку или ткань в мыльную воду и отожмите лишнюю жидкость. Теперь деревянную ложку можно аккуратно протереть, чтобы смыть с нее все остатки. Оттирать при этом предмет от загрязнений можно, но не сильно, поскольку это может повредить древесину.

Полоскание

Очищенную посуду ополаскивают теплой водой, чтобы удалить остатки мыла. Убедитесь, что вы удалили все следы пены, ведь они могут в дальнейшем давать пище нежелательный посторонний вкус. К тому же в мыльной пене хорошо размножаются бактерии.

Сушка

Осторожно промокните деревянную ложку чистой сухой тканью, чтобы удалить лишнюю влагу. Полностью высыхать оставьте ее на открытом воздухе. При сушке деревянных ложек не кладите их под прямые солнечные лучи или рядом с источником тепла, так как это может привести к деформации или растрескиванию древесины. И наконец убедитесь, что обе стороны ложки должным образом высушены, чтобы предотвратить рост плесени на ней или бактерий.

Дополнительное очищение

Если вы хотите продезинфицировать свои деревянные ложки, обработайте их содой и уксусом. Мягкая щелочь, которой является сода, растворит грязь и жир, а уксус нейтрализует запахи и убьет бактерии в дереве.

Чтобы приготовить раствор для дезинфекции, смешайте равные части уксуса и крутого кипятка и добавьте в смесь одну или две чайные ложки пищевой соды. В полученную жидкость уложите деревянную посуду и оставьте на 15-20 минут. Такую глубокую очистку рекомендуется проводить раз в месяц.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить жир и накипь на любой поверхности без магазинной химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.