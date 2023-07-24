Как удалить пятна на затирке между плиткой: способ, который решит проблему за 20 минут

Неряшливые швы между плиткой способны испортить впечатления от любого интерьера ванной комнаты. Между тем пятна и загрязнения с затирки удалять не так просто, как хотелось бы, из-за ее пористой структуры. Но специалисты по клинингу утверждают – существует способ справиться с чисткой межплиточных швов без чрезмерных усилий.

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Издание Expressобратилось к нескольким экспертам за советами по этому поводу. И они назвали лучшее проверенное средство.

Почему возникают пятна на затирке

Основными причинами возникновения пятен на затирке являются грибок и плесень. Они придают ей неприятный цвет и при этом представляют опасность, ведь распространяют в воздух споры, которые могут попадать в дыхательные пути и на кожу и вызвать проблемы со здоровьем.

Также в швах могут накапливаться остатки мыльной пены. Они собираются неприятным желтоватым налетом. К счастью, бороться можно с обоими загрязнителями. И не обязательно покупать для этого специальные средства, которые могут быть слишком агрессивны и даже повреждать керамическую плитку.

Отбеливающая смесь для межплиточных швов

Чтобы приготовить смесь, которая не только очистит, но и отбелит швы, понадобятся несколько простых ингредиентов, которые можно приобрести в любом магазине. Для нее возьмите:

пищевая сода – 1 чашка;

перекись водорода – треть чашки;

жидкость для мытья посуды – 1 столовая ложка.

Сода, которая является основой чистящей смеси, выполняет роль натурального дезодоранта, отбеливателя, а также легкого дезинфицирующего средства. Также она представляет собой мягкий абразив, который не повредит плитку, даже если тереть придется достаточно энергично.

Перекись водорода при этом является эффективным, экологичным и безопасным отбеливателем с сильным дезинфицирующим эффектом. Она растворяет грязь и удаляет пятна не хуже хлорных средств, но при этом не так токсична. Она также не повредит цветным затиркам. Но ее не следует применять на шлифованном мраморе.

Чтобы приготовить чистящее средство, смешайте все ингредиенты, пока они не превратятся в однородную массу. С помощью мягкой щетки нанесите полученную смесь на швы и оставьте на 20 минут, чтобы она успела глубоко подействовать. После этого еще раз потрите загрязненные места щеткой и смойте остатки.

Межплиточные швы должны хорошо очиститься и посветлеть. А грибки и бактерии, находившиеся в них, от такой обработки должны погибнуть.

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