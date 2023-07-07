Как удалить накипь из чайника за 15 минут: самый эффективный способ

Основная причина появления накипи в чайнике – качество водопроводной воды. Кальций и магний растворяются в воде, а при закипании образуется известковый налет или карбонат кальция, который оседает на стенках и негативно влияет на вкус воды, чая и кофе. Однако даже фильтрованная вода не решит проблему появления накипи на нагревательном элементе.

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Для очищения чайника лучше всего подходят кислотные ингредиенты, например лимонная кислота или сода. Как удалить накипь из чайника за 15 минут, рассказало издание Express.

Ник Смолл, эксперт по бытовым приборам, поделился несколькими советами по очистке чайника. По его словам, известковый налет влияет даже на качество работы прибора и может повлечь за собой ряд поломок.

"Самый эффективный способ удалить любой нежелательный известковый налет заключается в приготовлении специального раствора", – рассказал эксперт.

Необходимые ингредиенты:

сода;

вода.

Шаг 1. Смешайте в емкости два стакана воды и одну столовую ложку соды.

Шаг 2. Налейте раствор в чайник и вскипятите его.

Шаг 3. Содовый раствор не следует выливать сразу после закипания. Дайте ему остыть внутри чайника еще 15 минут.

Напоследок промойте чайник холодной водой и с помощью губки удалите остатки известкового налета. Протрите поверхность сухой тканью.

Можно использовать также лимонную кислоту или сок одного лимона. Кислота в его составе хорошо растворит известковый налет и продезинфицирует чайник. Детальнее о способе – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что при отсутствии регулярного и правильного мытья в чайном носике могут накапливаться болезнетворные бактерии и микробы. Обычно его просто промывают водой, ведь ни одна тряпка или губка внутрь не влезет. Однако лучше попробовать действенный совет, который поможет мгновенно очистить загрязнение.

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