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Как удалить из одежды жевательную резинку: самые эффективные способы

Юлия Песчанская
Жизнь
1 минута
57
Как удалить из одежды жевательную резинку: самые эффективные способы

Большинство людей имели неприятный опыт, когда пытались удалить жвачку из одежды или обуви. Но резкие движения или химические средства могли только усугубить ситуацию.

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Не обязательно отдавать вещи в химчистку, можно удалить жвачку в домашних условиях. OBOZREVATEL нашел действенные методы, которые помогут справиться с этим.

Жвачка изготовлена из синтетических продуктов и после того, как она прилипла к чему-нибудь, тогда от нее трудно избавиться.

Свежую жевательную резинку нельзя сразу удалить, потому что она тянется и ко всему прилипает. Подождите пока она затвердеет и не стирайте одежду.

Затвердевшую жвачку можно аккуратно удалить ногтем или с помощью ложки, пластиковой или деревянной лопатки. Однако не используйте острые предметы, которые могут повредить одежду.

Также жвачку можно удалить, заморозив ее. Если ваша одежда помещается в морозильную камеру, оставьте ее там на ночь. Но если это что-то большое, то насыпьте на жвачку кубики льда и меняйте их при необходимости.

Тогда жвачку легко можно будет удалить неострой стороной ножа.

Горячий поток воздуха тоже поможет справиться с этой проблемой. Направьте фен на нужное место и ждите, пока текстура жевательной резинки изменится. Тогда аккуратно удалите ее.

Чтобы избавиться от пятна после жвачки, нужно замочить вещи на 30 минут в теплой воде с порошком или мылом. Затем постирайте одежду вручную или с помощью стиральной машинки.

Если пятно все же осталось, то натрите нужное место хозяйственным мылом и оставьте на время и снова постирайте вещь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал действенные способы, которые помогут, избавиться от запаха сигарет на одежде дома.

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