Как убрать всю квартиру и не испортить себе нервы: полезные советы для всех

Уборка обычно не входит в список любимых домашних дел. Однако без регулярного мытья и очистки некоторые поверхности могут стать настоящими рассадниками вредных бактерий или грибковых спор.

Уборка может стать приятной, если следовать элементарным и полезным советам. Издание Apartment Therapy опубликовало самые действенные лайфхаки, которые облегчат процесс уборки.

Совет 1

Если вы вынуждены заниматься неприятным делом, попробуйте отвлечься. Конечно, ничто не заставит забыть, что вы делаете то, чего вам не хочется делать, но специалисты советуют занять мозг чем-нибудь другим. В отличие от тягостных задач, требующих умственных усилий, уборка поможет даже морально отдохнуть. Поэтому попробуйте расслабиться: пойте и танцуйте, очищая жилье от старья. Слушайте аудиокнигу или любимый подкаст. Позвоните другу или родственнику и обсудите события через громкую связь.

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Совет 2

Не откладывайте неприятное дело – по возможности убирайте по утрам. Постоянно откладывая уборку, вы будете чувствовать давление и подавленность, нерешенные дела будут словно "нависать" над вами. А справившись с делами сразу, вы будете испытывать свободу и триумфальное чувство выполненной задачи на остаток дня.

Совет 3

Психологи советуют попробовать эффективный лайфхак – придумайте себе вознаграждение. Скажите себе, что когда вы закончите, вы можете съесть любимый круассан или купить небольшую, но приятную вещь. "Угощайте" себя в конце надоедливой работы.

Совет 4

Установите таймер. Приближение дедлайна заставляет нас действовать, и звук тикающего таймера будет побуждать двигаться чуть быстрее во время уборки. При этом эмпирически вы будете знать, что уборка будет длиться не больше, чем, скажем, двадцати минут.

Совет 5

Попробуйте наполнить жилье приятными ароматами – выбирайте моющие средства с запахами, которые вам нравятся или добавьте несколько капель эфирного масла лаванды или лимона к домашним чистящим растворам. Ароматическая терапия обязательно улучшит ваше настроение. .

Совет 6

Пригласите близкого друга, если собираетесь, например, делать генеральную уборку или перебирать вещи в шкафу. Время пройдет весело и быстро за приятными разговорам. Затем поменяйтесь и помогите другу справиться с уборкой в его доме. Вознаградите себя вечерним просмотром фильма и заказом пиццы.

Совет 7

Найдите позитив в ситуации. Возможно, вы убираете, потому что вам нравится поддерживать чистоту как для вас, так и для ваших близких. Возможно, вы любите ощущение исполненного долга от того, что наводите порядок в чем-то, что вы действительно можете исправить в этом сумасшедшем мире.

Какими бы ни были ваши причины, осознайте их и помните, что уборка – полезное, хотя, вероятно, и малоприятное дело.

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