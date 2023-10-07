Как убрать пятна от пота на цветной одежде: простой способ

Выделение пота – естественная реакция организма. Антиперспиранты закрывают выводные протоки потовых желез и уменьшают процесс потоотделения, однако эти средства не являются панацеей от появления желтых пятен на одежде.

Следы от пота не только портят эстетичный вид вещи, но и имеют специфический запах. OBOZREVATEL рассказывает, как убрать пятна от пота на цветной одежде.

Обычная ручная или машинная стирка не поможет вывести этот вид загрязнений. Придется принять дополнительные меры.

Как поможет уксус

Прежде всего специалисты советуют попробовать уксус, но предварительно следует протестировать действие кислот на незаметном участке одежды.

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Шаг 1. Возьмите ватный диск и немного смочите уксусом.

Шаг 2. Осторожно протрите пятна от пота.

Шаг 3. Оставьте уксус на пятнах на несколько часов. Затем нужно тщательно постирать загрязненную вещь.

Лайфхак с пищевой содой

В качестве альтернативы можно использовать соду.

Шаг 1. Разведите соду с водой. На четверть стакана следует взять 4 столовых ложки соды.

Шаг 2. Налейте раствор на загрязненную вещь и оставьте на час.

Шаг 3. Тщательно промойте и прополощите область вокруг пятна.

Затем закиньте вещь в барабан стиральной машинки и включите обычный цикл стирки. Можно также постирать вещь вручную.

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