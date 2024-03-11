Как убрать пятна от клея со столешницы: простой и действенный способ

Если вы любите рукоделие или у вас есть дети, которым периодически нужно делать разнообразные изделия на уроки, вы непременно сталкивались с пятнами от клея на своих столешницах. Они обычно появляются неожиданно, портя эстетику вашей кухни.

Удаление этих пятен может казаться сложной задачей, ведь клей очень крепко прилипает к разным поверхностям. Однако House Digest рассказали о простом и действенном способе, который поможет вам избавиться от клея без лишних усилий.

Столешницы, как правило, изготовлены из очень крепких материалов, но вы все равно должны быть осторожными, стараясь очистить стойкие пятна, чтобы не оставить царапин.

Как правильно удалить пятно от клея

Многие колеблются в том, когда лучше вытирать пятно от клея. Некоторые люди считают, что лучше вытереть загрязнение сразу, пока оно не высохло. Однако в таком случае есть вероятность, что на поверхности останется размазанная тонкая клеевая пленка, от которой будет трудно избавиться.

Поэтому лучше дождаться, пока клей высохнет, затем нанести на него немного моющего средства для посуды и начать осторожно тереть загрязнение обычной губкой, смоченной в горячей воде. Продолжайте промывать губку и повторно наносить мыло до тех пор, пока клей не исчезнет полностью.

Что делать, если не удается таким образом удалить клей полностью

Если после того, как вы попытались отмыть клей горячей губкой и моющим средством на вашей столешнице все равно осталось пятно, то придется вооружиться чем-нибудь, чтобы его соскоблить. Главное избегайте металлических инструментов, поскольку они могут поцарапать поверхность. Лучше возьмите пластиковый шпатель.

Как отмыть суперклей с поверхности

Упомянутый выше метод очистки не сработает с суперклеем. Вместо того чтобы тереть его губкой, лучше положить на засохшее пятно лед примерно на 5 минут. После этого суперклей легко отслоится от поверхности и не оставит следов.

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