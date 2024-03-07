Как легко отчистить грязную духовку: необычный способ

Если вы готовите, то знаете, насколько грязной может стать ваша духовка после частого использования. Ее очищение – это не самое приятное занятие, кроме того, обычная щетка или губка не помогут вам избавиться от всех загрязнений.

Чистота духового шкафа оказывает непосредственное влияние на качество приготовления пищи и ваше здоровье, но некоторые места очистить бывает невероятно сложно. Поэтому домохозяйка поделилась в Instagram лайфхаком с зубными щетками, который поможет легко избавиться от грязи в самых труднодоступных местах.

Если у вас дома нет запаса зубных щеток, то самое время отправиться в магазин и приобрести две. Как бы удивительно это ни звучало, но именно они помогут очистить самые грязные места вашей духовки.

Как сделать универсальную щетку для чистки духовки

Для того, чтобы самостоятельно сделать универсальный чистящий инструмент, вам понадобится две зубных щетки с жесткой щетиной и прочная резинка или пластиковые стяжки.

Положите щетки друг напротив друга и закрепите их. Убедитесь, что они затянуты очень крепко и ровно расположены.

Далее используйте инструмент, чтобы очистить загрязненную металлическую сетку из духовки. Эта работа может быть несколько изнурительной, но она стоит усилий, потому что результат вас поразит.

Затем вы можете отсоединить щетки друг от друга и использовать их отдельно. Зубные щетки – это отличный инструмент для удаления грязи и загрязнений с труднодоступных мест. Их жесткая щетина может легко удалить пригоревший жир, а небольшой размер позволяет добраться до уголков и щелей, куда не достанется губка.

Чистящее средство

Существует множество химических средств для очищения духовок, но многие из них содержат вредные химические вещества, которые могут смыться не полностью и быть опасными для вашего здоровья.

Лучше использовать соду и уксус. Смешайте три части воды с одной частью уксуса в бутылке с распылителем. Далее посыпьте содой загрязненные места в духовке и разбрызгайте на нее уксусный раствор. После того, как произойдет химическая реакция, используйте зубную щетку, чтобы оттереть размягченную грязь, а затем протрите все это влажной тряпкой или губкой.

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