Как убрать катышки на одежде без машинки: элементарные способы

Одежда из натуральных тканей, кроме несомненных преимуществ, имеет и один существенный минус – на нем быстро образуются катышки. Любимый теплый свитер потеряет привлекательный вид, если волокна будут часто подвергаться трению во время ношения.

Ситуацию усугубляет и неправильный уход за тканями. Как убрать глотки на одежде без машинки – читайте в материале OBOZ.UA.

Как избавиться от катышек на одежде

В первую очередь важно соблюдать правила, указанные на этикетке изделия, и стирать одежду при правильной температуре в деликатном режиме.

Колтунцы обычно образуются на локтях, под мышками, на манжетах и других проблемных местах, где волокна портятся вследствие частого трения.

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Если у вас нет машинки против катышек, попробуйте использовать обычную одноразовую бритву. Однако обратите внимание, что такой способ довольно опасен и может привести к повреждению тканей. Бритва подойдет для вещей с небольшим ворсом.

Удалить мелкие колтуны поможет канцелярский скотч. Осторожно приклейте его к проблемным местам, а затем резко оторвите, пытаясь захватить как можно больше катышек.

Для одежды с коротким ворсом подойдет наждачная бумага с мелким зерном.

Но самый простой способ избавиться от катышек и вернуть привлекательный вид любимому свитеру заключается в использовании новой губки для мытья посуды. Достаточно лишь натянуть ткань и пройтись по катышкам абразивной стороной губки.

Пригодится и пемза для ног. Использовать ее следует по описанной выше технологии: просто натягиваем проблемные зоны и осторожно трем глотанцы пемзой.

В конце можно пройтись по волокнам щеткой для замши – это поможет выровнять направление ворсинок.

Как предотвратить появление катышек

Предотвратить проблему всегда проще, чем бороться с ее последствиями. Простые превентивные меры помогут предупредить появление катышек:

перед стиркой следует выворачивать вещи наизнанку;

следуйте советам по стирке, указанным на этикетке;

можно использовать кондиционер, смягчающий ткани;

замачивание в горячей воде может деформировать ткань и вызвать появление колтунцев;

не затирайте пятна, чтобы не повредить волокна.

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