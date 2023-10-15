Что делать, чтобы на вещах не оставались разводы от порошка: советы

Сложно описать ощущение разочарования, когда ты достаешь из машины свежевыстиранную одежду, а она вся в разводах от порошка. Особо заметны такие следы на темных вещах. Случиться подобная неприятность может по нескольким причинам – избыток порошка, очень жесткая вода и, соответственно, накипь в механизме прибора, перегруженный барабан. А дополнительное полоскание спасает не всегда.

Конечно, первым шагом к решению проблемы должно стать устранение вышеперечисленных ошибок. Загружайте белье умеренно, следуйте инструкциям по использованию стирального средства и почистите машину. Но эксперты советуют для борьбы с проблемой разводов на одежде использовать одно простое средство – OBOZ.UA рассказывает подробнее.

Речь идет об обычной поваренной соли. Ее нужно добавлять перед стиркой в отсек, куда обычно заливают кондиционер. На одну большую загрузку понадобится половина стакана, на небольшое количество вещей хватит и столовой ложки.

Видео дня

Кроме того, что при помощи соли можна избежать появления разводов, она может помочь в решении еще нескольких проблем. Так стирка в подсоленной воде позволяет дольше сохранять цвет тканей ярким. Вдобавок это хорошее средство для борьбы с пятнами пота в подмышечной области вещей. А если добавить к соли небольшое количество уксуса, вместе они помогут осветить старые белые вещи и устранить любые посторонние запахи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от желтых пятен на постельном белье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.