Как научить собаку разговаривать: инструкция, которая вас удивит
Возможно, вы удивитесь, но собак можно научить разговаривать. Конечно, произносить сложные слова или отдельные фразы они не смогут, но научить их своеобразным образом озвучивать определенные звуки или простые команды вполне реально.
Главное – нужно запастись терпением и уделять время постоянной практике. Как научить собаку общаться с вами, читайте в материале OBOZREVATEL.
Жесты, мимика, интонация
Для большей эффективности обучения активно используйте мимику и жесты. Собаки улавливают интонации хозяина и реагируют на них соответствующим образом. Обладая высокой чувствительностью к настроению человека, собаки будут понимать слова и команды, ориентируясь на голос и поведение хозяина.
Основные команды
"Сидеть", "лежать", "стоять", "нельзя", "дай лапу" – начните с этих основных команд. Собака должна понять базовые команды, чтобы переходить к более серьезной дрессировке. Научите любимца отвечать на свое имя – пусть это будет не просто лай, я попытка произнести определенные звуки.
Как научить собаку простым словам
Когда любимец научится реагировать на базовые команды и выполнять их, начинайте более активную коммуникацию.
Можно повторять следующие слова: "мама", "папа", "еда", "да", "дай". Со временем собака будет связывать эти слова с действиями и ситуациями и начнет повторять их на свой манер.
Ответ на слова
Когда собака осознает значение определенных слов, можете научить ее отвечать. Например, на слово "привет" любимец может подходить и класть лапы вам на ногу, или отвечать не лаем, а своеобразной манерой говорения.
Вознаграждение за послушание
Вкусное лакомство может стать для собаки толчком к успеху. Обязательно вознаграждайте любимца за исполненные команды. Так новые слова и навыки будут усваиваться быстрее.
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