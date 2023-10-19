Как уберечь одежду от выцветания: способ для восстановления яркого цвета

Многократная стирка и неправильно подобранный порошок оказывают негативное влияние на состояние вещей. Они теряют свой яркий цвет, мягкость и форму. Не всегда специальные химические средства для стирки могут предотвратить выцветание, а наоборот способствуют этому.

OBOZ.UA нашел действенный способ, который поможет справиться с этой проблемой. Вам пригодится один натуральный ингредиент, который есть в каждом доме.

Соль

Соль действует как естественный фиксатор цвета, поэтому правильно приготовленный раствор сохранит красивый вид одежды и вернет выцветшим цветам насыщенный оттенок.

Наберите в миску четыре стакана холодной воды и добавьте четыре столовые ложки соли, все размешайте до полного растворения. Осторожно окуните нужные вещи в жидкость, чтобы смесь полностью покрывала одежду и оставьте на 40 минут.

Видео дня

Затем постирайте вещи в стиральной машинке, включив нужный режим. Высушите одежду на свежем воздухе или хорошо проветриваемой комнате.

Этот простой лайфхак поможет быстро вернуть яркий цвет и сэкономит деньги.

Также можно добавить столовую ложку соли или полстакана уксуса в барабан стиральной машины.

Избегайте сильных моющих средств для белой одежды или отбеливателя. Используйте специальные смеси для цветных вещей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие ошибки во время стирки портят одежду и как их избежать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.