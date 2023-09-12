Как почистить белые пластиковые стулья: самые эффективные средства

Сентябрь – время готовить дачный участок к зиме, в частности чистить и прятать садовую мебель. В особом внимании нуждаются белые пластиковые стулья, на которых за лето могло появиться немало пятен.

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Как утверждают опытные дачники, много усилий, чтобы вернуть им первозданный вид, не понадобится. Нужны только правильные средства. OBOZREVATEL рассказывает о лучших лайфхаках, как почистить белые пластиковые садовые стулья.

Белый уксус – чистка и дезинфекция

Это средство хорошо выводит пятна с пластика, не повреждая его. Чтобы уксус подействовал лучше, его нужно развести в равных пропорциях именно с теплой водой. Наносить смесь лучше тряпкой или губкой – инструмент должен быть мягким, чтобы не поцарапать материал. При необходимости жидкость можно оставить действовать на несколько минут. В дополнение к чистке, белый уксус также продезинфицирует стулья.

Пищевая сода против пятен

Дополнительная функция соды – это удалять посторонние запахи, что важно, если, скажем, стул использовался в месте, где много курили. При этом она является достаточно мягким абразивным средством, чтобы не поцарапать пластик во время чистки. Чтобы удалить содой пятна со стула, приготовьте из нее пасту, постепенно смешивая средство с небольшим количеством воды, пока не получите желаемую консистенцию. Эту пасту нужно нанести на загрязненный участок и оставить на несколько минут, затем аккуратно потереть ею поверхность и смыть остатки.

Лимон от плесени

Если на ваших стульях появились пятна плесени или грибка, что возможно, если лето было дождливым или садовая мебель стояла во влажном месте, решением может стать лимонный сок. Просто возьмите свежий лимон, разрежьте его и выжмите сок на пораженные участки. Через несколько минут останется только протереть их от сока бумажным полотенцем и промыть водой.

Почему нужно вытирать стулья после мытья?

Какое бы средство вы ни выбрали – одно из перечисленных для решения конкретных проблем или стандартное в таких случаях мыло – стулья после мытья нужно вытирать насухо. Прежде всего для того, чтобы жесткая вода не оставила на них пятна. Также капли воды могут действовать как линза и усиливать влияние солнечного света на пластик, из-за чего он может пожелтеть. А с такими пятнами бороться гораздо сложнее.

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