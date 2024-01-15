Как создать иллюзию расширения пространства в ванной без ремонта: интересные идеи

Стиральная машинка, средства по уходу за телом и волосами, полотенца и другие предметы забирают место в ванной комнате, что делает ее маленькой и тесной. Вы можете создать иллюзию расширенного пространства, используя простые трюки и уловки.

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OBOZ.UA поможет справиться с этим. Вам не нужно делать ремонт или менять бытовые приборы, достаточно грамотно расставить все по своим местам.

Свет

Свет играет немаловажную роль в помещении, он может зрительно его увеличить. Зеркало – это отличный способ, способствующий распространению света в ванной комнате. Избегайте штор, если в ванной есть окна. Выберите лучшее матовое стекло, которое пропускает дневной свет.

Узоры

Шторка в ванной также играет важную роль. Яркие узоры сразу бросаются в глаза, поэтому лучше избегать таких принтов. Предпочитайте спокойные цвета и однообразные поверхности. Это создаст чувство простора в небольшой комнате.

Беспорядок

Беспорядок может быстро сделать пространство очень маленьким. Пытайтесь поддерживать чистоту и ставить предметы на свои места. К примеру, сразу вешайте полотенце на сушилку после купания или прячьте в шкафчик крем после использования.

Пол

Чем больше пола вы видите, тем больше будет казаться комната. Поэтому старайтесь расставить все так, чтобы расширить пространство в ванной.

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