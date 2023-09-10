Как сушить лаванду: цвет и аромат порадует и через год

Лаванда способна не только украсить ваш дом и наполнить приятным ароматом, но и отпугнуть надоедливых вредителей. Чтобы сохранить цвет, полезные свойства и запах цветов, нужно знать, как правильно их сушить.

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OBOZREVATEL нашел советы, которые помогут легко с этим справиться. Для этого вам не понадобится специальный прибор и много времени.

Собирать лаванду необходимо утром, потому что именно в это время цветы обладают сильнейшим ароматом. Формируйте небольшие пучки из цветов, чтобы все ветви могли хорошо просушиться. Осторожно завязывайте букетик снизу, но не сильно сжимайте цветы между собой, чтобы воздух смог проникнуть внутрь.

Сушить лаванду можно на воздухе или в бумажном пакете.

Свежий воздух

Выберите темное, сухое и прохладное место, куда попадает достаточное количество воздуха. Повесьте пучки цветами вверх. Избегайте солнца потому, что это может повлиять на качество аромата и цвета. Для полного высыхания достаточно одной-двух недель.

Бумажный пакет

Поместите пучки лаванды в бумажный пакет. Время от времени открывайте его, чтобы влага выходила наружу. Этот способ может занять больше времени, но лаванда будет иметь насыщенный аромат и цвет.

Если растение легко ломается, то оно полностью сухое. Отделите цветы, обхватив пальцами стебель и проведя сверху вниз. Храните лаванду в сухом контейнере или мешочке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно срезать лаванду и готовить ее к сушке.

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