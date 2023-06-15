Как правильно сушить лаванду: советы по срезке и подготовке

Выращивание лаванды приобретает все большую популярность в Украине. Растение здесь чувствует себя очень хорошо, служит прекрасным украшением участка и может принести немало пользы, если использовать его в пищу или как лекарственную траву. И пользу это можно увеличить, если правильно собирать, сушить и хранить это растение.

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OBOZREVATEL собрал основные советы по заготовке лаванды. Воспользовавшись ими, вы получите немало дополнительных преимуществ от ароматной цветущей травы.

Для чего используют лаванду

Это растение издавна известно своими успокаивающими свойствами. Даже ее запах помогает расслабиться и заснуть, что уж говорить о чае или ванне.

Кроме того, лаванда помогает снимать спазм и приводить тонус мышц в норму. В частности, тех, которые отвечают за работу сосудов.

Капроновая кислота, содержащаяся в растении, помогает останавливать кровь.

Во время простуды лавандовый чай или использование эфирного масла растения могут помогать бороться с инфекцией и выводить мокроту.

Как правильно собирать лаванду

Чтобы получить максимум полезных веществ из лаванды, ее нужно собрать соответствующим образом. Знатоки советуют делать это так:

заниматься заготовкой в период с июня по середину октября – чтобы определить точное время, поинтересуйтесь особенностями сорта, который вы выращиваете;

собирать нужно только соцветия, на которых распустилось не более половины цветов, так они не осыпятся во время сушки и будут содержать максимум эфирного масла и полезных веществ;

для заготовки нужно выбирать сухой и солнечный день, желательно такой, которому предшествовало хотя бы 2-3 дня хорошей погоды – растение должно быть сухим, поэтому и полив его лучше прекратить заранее, и срезать цветы нужно только после того, как полностью испарится утренняя роса;

если подгадать с погодой не выходит, над местом, где растет лаванда, за несколько дней до сбора нужно натянуть защитный тент;

если на растении образовалось семя, собирать его уже поздно – оно потеряло основную часть своей пользы;

обрезать нужно не только сами соцветия, но и захватывать стебли вместе с листьями длиной 15-20 сантиметров;

инструмент для срезки должен быть очень острым – тупые лезвия приведут к бесполезной потере полезных веществ.

Как правильно высушить лаванду

Лучший способ подготовки к сушке – это вяление. Этот этап можно пропустить, если сбору растения предшествовал долгий период сухой погоды. Для того чтобы завялить срезанные соцветия, их выкладывают в один слой на сухой ровной поверхности в хорошо проветриваемом месте. Переворачивать лаванду нужно раз в 3-4 часа. Максимум через 10 часов листья потеряют упругость, после этого растение можно начинать высушивать. Важный нюанс, если вы хотите засушить лаванду для декоративных целей, размещать ее нужно в темных условиях – так она не выцветет и цветки сохранят свой яркий цвет.

Сушка в пучках

Подвяленные соцветия собирают в букетики по 20-30 стеблей и туго перевязывают у основания. Их подвешивают любым удобным способом соцветиями вниз. Помещение для сушки нужно выбирать сухое и хорошо вентилируемое. Размещать букетики надо не плотно, чтобы между ними свободно проходил воздух.

Сушка на бумаге

Чистую бумагу расстилают на любой ровной поверхности и на ней свободно, без плотного прилегания размещают стебли лаванды. Раз в 2-3 дня их следует встряхивать и переворачивать, чтобы просушка была максимально равномерной.

Сушка в электросушилке

Из всех вариантов этот – наименее желательный, ведь условия в электросушилке плохо влияют на ароматические качества растения. Но если условия не позволяют высушить цветок иным способом, то перед загрузкой в устройство его нужно подвялить, а затем выбрать наименьшую возможную температуру. Чтобы убедиться в том, что лаванда не пересушилась, нужно регулярно проверять, насколько легко отделяются от стеблей цветки. На это должны идти определенные усилия. Если цветы осыпаются от малейшего прикосновения, лаванда пересохла.

Как хранить высушенную лаванду

Если хорошо засушенное растение поместить во влажные условия, оно быстро испортится. Поэтому хорошей идеей будет положить в любую емкость, в которой хранится сухая лаванда, пакетик гидрогеля или марлевый узелок с солью или содой – они впитают лишнюю воду из воздуха.

Удачными вариантами емкостей для хранения сухой лаванды являются бумажные или холщовые мешочки. Также можно складывать ее в стеклянные или пластиковые контейнеры.

Сохраненное таким образом растение станет хорошей добавкой к десертам, выпечке, напиткам. Соцветиями можно украшать готовые блюда. Также высушенной лавандой можно ароматизировать растительное масло – ее нужно будет добавить в масло и настоять определенное время. Приготовленное таким образом оливковое масло станет, кроме прочего, хорошим средством по уходу за сухой кожей тела и рук.

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