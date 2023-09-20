Как стирать шторы в машинке, чтобы их не нужно было гладить: действенные советы

Стирать шторы не так проблематично, как гладить их. Это большой предмет, который на бытовой доске хорошо не гладишь – пока разгладишь один конец, другой уже сомнется. Поэтому эксперты советуют именно стирать шторы таким образом, чтобы после высыхания они были достаточно разглаженными.

OBOZREVATEL поинтересовался рекомендациями на этот счет. Оказалось, что все довольно просто – достаточно правильно установить режим стирки и соответствующим образом высушить шторы.

Главное правило – шторы нужно стирать отдельно от любых других вещей и не закладывать в барабан более двух одновременно. Это достаточно большие предметы, которых вполне хватит для полноценной минимальной загрузки прибора.

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Как правило, главное загрязнение, с которым нужно бороться, когда речь идет о шторах, это пыль. Поэтому их достаточно постирать на режиме для хлопчатобумажных вещей при температуре 30 градусов. Если же на ткани есть пятна, их лучше обработать еще до загрузки вещи в машину. И не злоупотребляйте стиральным средством. Возьмите дозировку меньше рекомендованного – этого тоже хватит и не придется запускать дополнительный режим полоскания.

Отжим лучше выбирать минимальный. Чем меньше времени штора проведет в барабане, тем меньше она сомнется.

Сушить этот тип домашнего текстиля лучше на воздухе, а не в машине. Максимально расправьте штору руками, расправьте все складки вручную. И не допускайте пересыхания. Лучше снять вещь, когда она еще минимально влажная и пластичная. Тогда ее можно дополнительно расправить. А вот пересушенную ткань точно придется гладить, возможно, даже дополнительно отпаривать утюгом.

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