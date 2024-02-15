Как спрятать мелкую бытовую технику на кухне и избежать беспорядка: самые умные способы

Мелкая кухонная техника, как блендер, кухонные весы, электрочайник или мультиварка, расположенная на столешнице, может сократить время приготовления пищи вдвое. Но при этом превратить кухонное пространство в сплошной беспорядок. Особенно если у вас маленькая кухня.

Можно ли этого избежать? Конечно, можно. OBOZ.UA рассказывает о советах дизайнеров, как скрыть всю эту мелочь из виду, но при этом оставить ее под рукой.

Спланируйте специальный отсек в кухонном гарнитуре

Этот вариант подойдет для тех, кто планирует ремонт на кухне со сменой мебели. Когда вы будете разрабатывать с дизайнером проект гарнитура, запланируйте специальный отсек, в котором можно будет хранить всю нужную вам мелкую технику. Он может иметь обычную дверцу или с подъемным механизмом, может быть даже оборудован откидной или выкатной столешницей. Еще удобнее, если запланировать внутри сразу и розетки для подключения и подсветку.

Выделите отдельный ящик

Выдвижные ящики очень удобны в использовании. И некоторые дизайнеры предлагают вкладывать в них как раз мелкую бытовую технику, а не кастрюли, сковородки и сотейники. Посуду для приготовления пищи лучше размещать на полках – так ее проще вынимать и ставить на место. Этот прием лучше всего работает с приборами, которыми легко пользоваться сверху, например тостерами.

Закройте уголок техники шторкой

Если стиль вашей кухни подразумевает использование большого количества текстиля, простым и удачным решением будет скрыть всю эту мелочь за специальной шторкой. Выделите открытую полку и повесьте на ней занавес из той же ткани, что и кухонные шторы. Если обустроить в таком уголке и розетку, это упростит использование техники, не вынимая ее.

Заведите маленькую тележку

Тележка на колесиках – универсальный предмет, который может стать полезным дополнением к кухне. Можно использовать его для хранения различных предметов, включая мелкую бытовую технику. Главной задачей будет вписать его в стилистику помещения. Что в целом не очень проблематично, ведь существует немало моделей таких тележек. Некоторые имеют сверху столешницу и могут использоваться как выдвижной столик или тумба. Если у вас на кухне есть кладовая, тележку можно прятать внутрь. Кстати, в роли такой тележки можно использовать подставки под вазоны с колесиками. С их помощью можно хранить мультиварку или чайник даже на уровне пола.

Установите подъемную полку

Если у вас есть немного свободного пространства, вы можете оборудовать подъемную полку, на которой прятать всю техническую мелочь. Стоит такое устройство недешево, но позволяет сохранять подобные предметы выше уровня глаз. В нужный момент вы сможете опустить эту полку и взять с нее то, чем хотите воспользоваться, а затем снова убрать ее вверх.

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