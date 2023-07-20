Как справиться с плохими новостями: ученый дал советы, как сохранить здоровье

Плохие новости негативно влияют на наше состояние. Организм реагирует на опасность, испытывая сильнейший стресс.

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Может появиться чувство тревожности и тошноты. BBC Science Focus опубликовал мнение психолога по этому вопросу.

Опасность и жизненные проблемы могут спровоцировать реакцию нашего организма "борьба или бегство". Это физиологическая реакция, возникающая при тревожных чувствах.

На нейробиологическом уровне она регулируется так называемой симпатической нервной системой (ускоряет работу сердца, повышает кровяное давление, сужает сосуды кожи и тормозит работу пищеварительной системы), которая посылает команды из спинного мозга в основные органы тела. Так, организм готовит нас к борьбе или бегству при опасности.

При такой реакции у человека "выключается" пищеварение, чтобы поток крови и энергия могли поступать к мышцам конечностей. Может появиться тошнота, диарея или человек начнет блевать. Плохие новости вызывают чувство угрозы и тело запускает режим выживания.

Симпатичная нервная система противится парасимпатической нервной системе (она возвращает в норму функции органов, которые были задействованы в решении сложных для организма задач), которая более активна, когда мы расслаблены.

Поэтому, чтобы преодолеть чувство угрозы, необходимо повысить активность парасимпатической нервной системы.

Для этого необходимо замедлить дыхание, успокоиться и присесть или лечь. Напишите список ситуаций, которые вы можете контролировать в случае угрозы, и список событий, на которые вы не можете повлиять. Затем составьте план действий для таких случаев.

Физические упражнения и медитация также помогут отвлечься от проблем. Не бойтесь просить помощи у друзей и близких, или обратиться за профессиональной помощью к психологу.

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